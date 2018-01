VALERIA MARINI/ La sorpresa alla mamma Gianna Orrù per il suo compleanno (Che fuori tempo che fa)

Valeria Marini, ospite nel salotto di Fabio Fazio racconterà il momento d'oro in cui festeggia gli anni la mamma Gianna Orrù. Un progetto professionale al via? (Che fuori tempo che fa)

Valeria Marini, Che fuori tempo che fa

Valeria Marini ha ormai messo da parte la paura vissuta lo scorso 25 dicembre, quando l'ex fidanzato Vittorio Cecchi Gori è finito in ospedale a causa di un'ischemia. Un evento che le ha fatto temere il peggio per la vita del produttore cinematografico ed in cui non ha nascosto di essere ricorsa alle preghiere. Sono stati pesanti quei giorni trascorsi al fianco di Cecchi Gori, soprattutto per via del coma vissuto per oltre dieci giorni e concluso per fortuna con una risalita. Anche se la coppia ha ormai interrotto la loro relazione da diversi anni, la Marini e il produttore hanno vissuto sei anni intensi insieme ed il loro rapporto dal punto di vista affettivo non è di certo cambiato. Questa sera, lunedì 29 gennaio 2018, Valeria Marini sarà inoltre ospite di Fabio Fazio per la trasmissione Che fuori tempo che fa. Il recente ritorno in tv della showgirl sembra tuttavia non aver giocato a suo vantaggio: la vedremo infatti nell'ultima puntata del docureality condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2, Le spose di Costantino, destinato a chiudere i battenti dopo aver registrato un forte insuccesso. L'appuntamento è comunque previsto per il prossimo 1 febbraio: come se la caverà la Valeriona nazionale al fianco dell'eccentrico conduttore?

VALERIA MARINI, C'È UN PROGETTO DIETRO IL SUO GRANDE RITORNO

Dopo una lunga assenza che l'ha vista in silenzio, Valeria Marini sembra ritornata al centro dei riflettori mediatici italiani. Questa volta non si tratta di scandali o di gossip rosa, né dei problemi di salute di Vittorio Cecchi Gori. I telespettatori hanno infatti avuto modo di vederla ne La vita in diretta in occasione del compleanno della mamma Gianna Orrù, a cui ha fatto una grande sorpresa, e la vedranno nei prossimi giorni in diverse trasmissioni. Questo ritorno in pompa magna nasconde un progetto più grande? Sono tanti i fan a porsi questa domanda, soprattutto per via dell'uscita di scena della Marini in seguito alla sua esperienza al Gf Vip. Per ora tutto tace e sui profili ufficiali della Marini non sembra comparire alcun indizio che possa risolvere il mistero.

Alcuni fan sui social hanno tuttavia manifestato il dubbio che la nota bionda stellare possa figurare nel cast di The Voice, prossimo al ritorno sul piccolo schermo della Rai. Il tutto sembra collegato ad una foto in particolare che Valeria ha pubblicato su Facebook ed in cui sottolinea che "la musica è magia per l'anima". Senza considerare che la voce è stata alimentata proprio dalla scelta di Costantino della Gherardesca di annoversare la blonde nel cast del suo ultimo programma e dal fatto che il conduttore sarà al timone del talent musicale. Tanto è bastato per sollevare rumors e punti interrogativi, che date le premesse poco significative potrebbero risolversi tuttavia in un nulla di fatto.

