X FILES 11/ Anticipazioni del 29 gennaio: al via la serie cult con Mulder e Scully

X Files 11, anticipazioni del 29 gennaio 2018, in prima Tv su Fox. Scully si trova in ospedale in seguito all'agguato, ma Mulder deve vedersela con un virus.

X Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X FILES 11, ANTICIPAZIONI DEL 29 GENNAIO 2018: LA SERIE

Pronta al debutto in prima serata X Files 11, che sbarcherà sulla Fox oggi, lunedì 29 gennaio 2018, con l'episodio inedito 'Memorie dal futuro'. A distanza di alcune settimane dalla messa in onda negli USA, il nuovo capitolo con David Duchovny e Gillian Anderson è fra i più attesi di quest'anno. I fan sono infatti in attesa di scoprire tutte le novità di questa stagione, che vedrà ancora una volta gli agenti speciali Dana Scully e Fox Mulder alle prese con misteri e forze oscure. Si tratta inoltre dell'ultima volta che i due attori reciteranno all'interno dello show, a causa della decisione della Anderson di ritirarsi dalle scene di X Files. Gli appassionati potranno tuttavia vederla all'opera nei dieci episodi che compongono il capitolo e che seguono l'onda del successo registrato in occasione del revival dell'anno scorso. A quindici anni di distanza dal debutto, la serie Tv continua ad appassionare milioni di telespettatori grazie ad una trama ricca di colpi di scena e complotti. X Files è entrata infatti di diritto nell'Olimpo del piccolo schermo della serialità, affiancando un grande colosso in materia, Twin Peaks.

La trama della nuova stagione riprenderà inoltre le fila della narrazione così come l'avevamo lasciata in precedenza. Mulder si trova infatti attualmente in bilico fra la vita e la morte a causa del virus spartan, ideato per prendere il controllo del mondo. Uno dei nodi centrali della stagione sarà inoltre la ricerca di William, tema introdotto nelle precedenti puntate ed ora essenziale per lo sviluppo dei due protagonisti.

Il figlio di Scully e Mulder è stato infatti al centro di aspettative e dolore da parte di entrambi i genitori, che ora sono convinti di doverlo ritrovare a tutti i costi. A discapito di quanto avvenuto in precedenza, William avrà quindi un ruolo effettivo nello show: fino ad ora lo abbiamo infatti visto solo grazie agli occhi di Scully ed alla sua immaginazione, ma non conosciamo il suo vero volto. Un altro grande ritorno riguarda Walter Skinner, interpretato da Mitch Pileggi, che riprenderà a far parte della narrazione in modo significativo. Un particolare episodio riguarderà infatti il suo passato, occasione che darà modo all'attrice Haley Joel Osment di fare il suo debutto. Nel cast non potrebbe di certo mancare anche William B Davis, conosciuto come L'Uomo che fuma, e Monica Reyes, interpretata da Annabeth Gish.

ANTICIPAZIONI DEL 29 GENNAIO 2018, EPISODIO 1 "MEMORIE DAL FUTURO"

In seguito ad un attacco collegato ad una visione su William, Scully viene portata d'urgenza in ospedale e ricoverata fra mille preoccupazioni da parte dei medici. Mulder decide quindi di mettere la parola fine al dolore della partner di vita, scegliendo di avviare delle indagini personali che possa chiarire il mistero sul proprio figlio. Dovrà tuttavia fare i conti con un intoppo che si manifesterà lungo il suo cammino, dovuto alla comparsa di Mr Y e Erika Price, ex membri di Syndacate ora in missione con l'intento di colonizzare il mondo. Nel frattempo, L'Uomo che fuma e Monica Reyes sono riusciti ad imprigionare Walter Skinner, ora detenuto e guardato a vista. Il primo è convinto tra l'altro di essere l'unico a poter proteggere l'umanità dalla futura e prossima guerra che metterà in conflitto umani e alieni. Skinner invece ha in mente solo Mulder e Scully e vuole contribuire alla ricerca di William. Ed è proprio riguardo al ragazzo che l'Uomo che fuma farà un'importante rivelazione: William è in realtà frutto dell'unione fra il proprio DNA e quello alieno. Come reagirà Scully alla notizia?

