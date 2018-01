AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 3 gennaio 2018: Daisy al servizio dei Kree?

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 3 gennaio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Daisy cerca di liberare Jemma, ma i Kree riescono a catturarla.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Una vita persa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo essersi confrontati, Coulson (Clark Gregg) e gli altri incontrano Tess (Eve Harlow), un'amica di Virgil (Deniz Arkdeniz) che digerisce a fatica il suo decesso. Incolpa infatti Deke (Jeff Ward) di averlo mandato a morire ed infine gli impone di salvare gli altri tre membri della squadra. Una volta trovati, Deke non è felice di vedere che hanno ucciso due Kree, ma si lascia convincere da Mack a nascondere i corpi nell'ascensore. Coulson, May (Ming-Na Wen) e Jemma (Elizabeth Henstridge) scoprono invece da Tess che la distruzione dell'umanità è avvenuta a causa di un'apocalisse e che i Kree sono arrivati dopo.

Gli esseri umani sono rinchiusi inoltre nel Faro, un vecchio luogo di scambio. Il Direttore accompagna poi Tess fino al posto assegnato a Virgil, mentre May e Jemma cercano di mimetizzarsi fra gli altri. Coulson conosce così Grill (Pruitt Taylor Vince), il tizio che gestisce tutto. Intanto, Daisy e Jemma assistono ad una distribuzione extra degli umani, che spinge due dei presenti ad uno scontro acceso. Il colpo sferrato da uno di loro finisce per ferire all'addome uno degli umani servitori dei Kree e visto che Jemma cerca di soccorrerlo, viene portata al cospetto del capo.

Mentre Kasius (Dominic Rains) si presenta all'agente, il resto del gruppo decide di dividersi per capire meglio la situazione in cui si trovano. Daisy (Chloe Bennet) segue Deke fino ad una zona nascosta, dove poco dopo sviene ed al suo risveglio si ritrova all'interno di un Framework. Kasius invece scopre che Jemma è senza Metric e collega la cosa alle sue capacità di guarire, mentre Coulson è costretto a chiedere a Grill di installare i dispositivi a tutti e si offre di lavorare in cambio del favore. La situazione tuttavia precipita quando i Kree danno il via al Rinnovo, una specie di battaglia fra gli esseri umani in cui i possessori dei Metric selezionati devono uccidersi fra loro. Nel frattempo, Kasius decide di uccidere il servitore ferito per via di uno sfregio sul volto e sceglie Jemma per sostituirlo, facendola diventare sorda grazie ad un dispositivo. Daisy invece cerca di convincere Deke ad aiutare il resto della comunità, ma il ragazzo le svela che è stato il suo potere a distruggere la Terra. Altrove, Kasius annuncia a Jemma e gli altri servitori dell'arrivo imminente di alcuni ospiti.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2018, EPISODIO 3 "UNA VITA PERSA"

Dopo aver scoperto la verità sul proprio conto, Daisy decide di fare di tutto per salvare Jemma, anche se questo vorrà dire entrare nella zona più pericolosa della stazione. Simmons invece si prepara all'arrivo di Lady Basha e riceve l'incarico di aiutare un campione Inumano a controllare le proprie capacità per la cerimonia espositiva. Jemma riesce nel compito, ma deve assistere alla vendita dell'Inumano a Lady Basha. Intanto, Grill inizia a nutrire dei sospetti sui nuovi arrivati e incarica uno dei suoi uomini di spiarli. Durante una spedizione nello spazio, Coulson, Tess ed il resto della squadra cercano di dare un senso al quaderno di Virgil e trovare una trasmissione radio che proviene dalla Terra.

Dopo aver svelato tutti i loro movimenti a Grill, la spia viene condannata a morte per il suo tradimento e destinata ad andare sulla Terra per i suoi ultimi istanti di vita. In seguito, Yo-Yo cerca di aiutare Coulson ad appropiarsi di un tablet Kree solo per scoprire dove si trova la scienziata. Dopo un tentativo fallito di salvare Jemma, Daisy viene catturata dai Kree e nominata nuovo campione Inumano.

