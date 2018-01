ADRIANO CELENTANO / Compie 80 anni, Teo Teocoli: "Potrei dire che è il mio migliore amico ma non è così"

Adriano Celentano: compie 80 anni “un cretino di talento” che doveva fare l'orologiaio. Le ultime notizie sul Molleggiato che ha segnato la storia della musica italiana

03 gennaio 2018 - agg. 03 gennaio 2018, 18.37 Silvana Palazzo

Adriano Celentano compie 80 anni

Teo Teocoli ha parlato dell'imminente compleanno dell'amico Adriano Celentano che, sabato 6 gennaio 2018, compirà 80 anni. L'attore e comico milanese è stato intervistato da Il Giorno. Teo Teocoli ha ripercorso a grandi linee sia l'amicizia con il Molleggiato che la sua carriera professionale al suo fianco. Teocoli, innanzitutto, ancora non si capacita che Celentano stia per compiere la bellezza di 80 anni. Per quanto riguarda i loro rapporti attuali, Teocoli ha dichiarato di averlo sentito in occasione della sgradita visita dei ladri nella villa di Celentano: "Gli ho detto: “Perché di sera non mandi fuori Claudia e la fai girare nel parco per un paio d’ore? Vedrai che non ci riprova più nessuno”. Nonostante la lunga amicizia, però, Teo Teocoli non definisce Celentano il suo migliore amico: "È una delle persone che più mi hanno influenzato. Se fosse vero, potrei dire il mio migliore amico ma non è così". Tra gli aneddoti raccontati da Teocoli, ne troviamo uno secondo il quale Celentano, in un'occasione, sarebbe scappato con i bagagli di Teocoli, lasciandolo letteralmente in mutande a Lecce. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

ADRIANO CELENTANO: "UN CRETINO DI TALENTO" SECONDO GIORGIO BOCCA

Ha diviso l'opinione pubblica e segnato lo spirito del tempo Adriano Celentano. Voleva fare l'orologiaio e invece ha segnato il tempo della musica italiana. E pensare che per Giorgio Bocca era solo «un cretino di talento». Così ne parlò sul Corriere della Sera, ma la sua stroncatura non fermò il Molleggiato. Sessant'anni dopo invece si parla dell'impatto culturale che ha avuto e di come abbia segnato la musica italiana. I bilanci sono doverosi visto che Adriano Celentano compie ottant'anni: per la precisione lo farà il 6 gennaio. Quella bocciatura è diventata nel frattempo il simbolo delle critiche che hanno accompagnato la sua carriera. Ha capovolto tutto pur rimanendo fedele a se stesso. Non ha vinto tanti Festival di Sanremo, ma ha fatto praticamente tutto il resto, inventando “quasi” il rap con Prisencolinensinainciusol che non a caso entrò prima nelle classifiche americane che in quelle italiane. Ma è anche un attore che ha vinto due David di Donatello e partecipato a qualche film inguardabile... Il segreto del suo successo forse sta nella capacità di destrutturare qualsiasi forma tradizionale di linguaggio artistico: recita quando canta, canta quando recita. E quando comincia a parlare di politica, religione o ambiente diventa un bersaglio facile, finendo per fare spettacolo anche quando non vorrebbe.

ADRIANO CELENTANO, GLI 80 ANNI DI UN RAGAZZINO

Adriano Celentano è un caso unico nella storia italiana: si preparare a festeggiare i suoi ottant'anni non da “pensionato” del mondo dello spettacolo ma da simbolo vivente di un talento trasversale che ha saputo imparare dagli errori e al tempo stesso scrollarsi di dosso i passi falsi. Restando originale anche in quelli. E forse per tutti questi motivi possiamo parlare di un ragazzo di ottant'anni. Con il matrimonio più longevo nel mondo dello spettacolo: almeno 53 anni insieme a Claudia Mori, sposata alle tre di notte per sfuggire ai fotografi. E lei era già incinta di un mese di Rosita. Quel sì ha creato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano, oltre che una grande famiglia: tre figli (Rosita, Giacomo, Rosalinda) e un nipote. Sono sempre stati gelosi l'uno dell'altra, al punto tale che ad esempio Claudia Mori non ha mai visto i due film che il marito ha realizzato con Ornella Muti, con il quale ci fu una liason. «Ho tradito una sola volta e l'ho fatto con Celentano», ha confermato recentemente la Muti. Non si sa cosa avvenne poi tra di loro, ma si sa che con la Mori ha superato crisi durissime. E ora festeggiano insieme i suoi ottant'anni.

