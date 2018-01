Al Bano e Romina Power di nuovo insieme/ Loredana Lecciso lontana: ecco dove ha trascorso Capodanno

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme a Capodanno: Loredana Lecciso, lontana dal compagno, ha trascorso le feste lontana dalla Puglia. Ecco dove è stata.

03 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina Power

Anche il 2018 è iniziato all’insegna del triangolo Romina Power-Al Bano-Loredana Lecciso. La coppia d’oro della musica italiana ha trascorso il Capodanno insieme per motivi professionali scatenando nuovamente rumors sul rapporto tra il Leone di Cellino e Loredana Lecciso. Al Bano e Romina Power, infatti, hanno trascorso il Capodanno a Maratea. I due ex coniugi sono stati due dei protagonisti della trasmissione di Raiuno, L’anno che verrà, condotta da Amadeus. Al Bano e Romina hanno così intrattenuto tutti i presenti in piazza regalando un’ultima notte del 2017 ricca di musica e divertimento. Al Bano e Romina hanno poi ringraziato tutti i fans per l’affetto ricevuto durante la serata dimostrando di aver ormai superati gli attriti del passato. In tutto questo, però, i fans si chiedono: dov’era Loredana Lecciso a Capodanno? La mamma dei figli più piccoli di Al Bano, si trovava a Maratea con il compagno e Romina Power? A rispondere a tale domanda è il settimanale nuovo.

LOREDANA LECCISO, CAPODANNO A PAVIA

Al Bano e Loredana Lecciso non hanno trascorso le feste insieme. La bionda showgirl ha trascorso sia il Natale che il Capodanno a Pavia mentre il cantante ha festeggiato il 25 dicembre in Puglia e l’arrivo del nuovo anno a Maratea. La presenza di Loredana Lecciso a Pavia è dimostrata dalle foto e dai video che sta pubblicando su Instagram. Sui social, la Lecciso appare sempre sorridente, allegra e soprattutto in perfetta forma. Dopo non aver badato alla linea durante le festività, anche Loredana, come la maggior parte degli italiani, è corsa subito ai ripari concedendosi qualche seduta d’allenamento in palestra. La Lecciso, dunque, è non è ancora tornata in Puglia. Sarà il segnale di una nuova crisi con Al Bano? Sempre molto attiva su Instagram, Loredana annuncerà il suo ritorno a Cellino nelle prossime ore?

