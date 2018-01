Ambra Angiolini incinta?/ Massimiliano Allegri potrebbe diventare di nuovo papà: le foto del pancino sospetto

Ambra Angiolini incinta? Massimiliano Allegri potrebbe diventare di nuovo papà: le foto del pancino sospetto. Le ultime notizie sull'attrice e l'allenatore della Juventus

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri (Foto: da Diva e Donna)

Ambra Angiolini è incinta? Massimiliano Allegri allora potrebbe diventare nuovamente papà! L'interrogativo è stato lanciato da “Diva e Donna”, che ha pubblicato in grande esclusiva le foto del pancino sospetto dell'attrice. Quest'ultima non ha mai nascosto il desiderio di avere altri figli, ma nessuno si aspettava che la svolta sarebbe arrivata nel 2018. Del resto, in pochi si aspettavano che avrebbe fatto coppia con l'allenatore della Juventus. La nascita della loro storia d'amore ha lasciato un po' tutti di stucco, ma hanno dimostrato subito di fare sul serio. Ora dunque a lasciare senza parole i loro fan è l'indiscrezione del settimanale. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stavolta non sono stati paparazzati insieme: l'attrice è stata fotografata mentre era intenta a fare una passeggiata in solitaria con gli auricolari nelle orecchie. Il suo profilo è apparso più morbido del solito, destando dunque i sospetti e le primissime ipotesi sulla possibile gravidanza.

AMBRA ANGIOLINI ASPETTA UN FIGLIO DA MASSIMILIANO ALLEGRI?

Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna insinuano il sospetto: Ambra Angiolini diventerà nuovamente mamma? E allora Massimiliano Allegri potrebbe avere un terzo figlio. Staremo a vedere, intanto la storia d'amore prosegue a gonfie vele. E potrebbe registrare nuovi passi in avanti: nel mese di novembre, ad esempio, Chi aveva rivelato che i due fidanzati sono passati alle presentazioni in famiglia e hanno vissuto una “luna di miele” top secret a Venezia. Ora, dunque, si parla della presunta gravidanza dell'attrice, che ha avuto due figli da Francesco Renga, Leonardo e Jolanda. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ne ha altrettanti: Valentina e Giorgio, avuti però da due donne diverse. La famiglia sta per allargarsi ulteriormente? Per il momento non ci sono conferme ufficiali, quindi bisognerà attendere l'uscita allo scoperto dei diretti interessati per una conferma o smentita.

© Riproduzione Riservata.