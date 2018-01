BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate americane: Video, Liam scopre l'identità dell'amante di Steffy!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy confessa a Liam il nome della persona con cui lo ha tradito. Lui corre come una furia da Bill e lo colpisce...

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

In Italia proseguono le vacanze di Beautiful, che fortunatamente tornerà su Canale 5 prima del previsto. Secondo quanto riporta la guida della rete ammiraglia Mediaset, infatti, le vicende di Forrester e Spencer andranno in onda già sabato 6 gennaio 2018 alle ore 13:40 e non lunedì 8 come sembrava inizialmente. Ma in attesa di scoprire gli sviluppi relativi alle nozze di Bill e Brooke, sarà meglio non perdere di vista le trame d'oltreoceano dove il nuovo anno inizierà in modo a dir poco scoppiettante. Dopo avere trovato per caso i documenti relativi al test di paternità nella borsa di Steffy, Liam resterà sconvolto e chiederà immediatamente alla moglie per quale motivo ha avuto bisogno di sottoporsi ad una simile prova. A quel punto per lei giungerà il momento della resa dei conti, con l'ammissione dell'identità del suo amante. Tra le lacrime, e in scene che confermeranno la bravura degli attori Scott Clifton e Jacqueline MacInnes Wood, la signora Spencer cercherà di chiarire le ragioni della disperazione di quella notte e la sua ennessima scelta sbagliata...

Beautiful anticipazioni: Liam picchia Bill!

Fin dalle ore successive il tradimento con Bill, Steffy aveva valutato la possibilità di confessare quanto accaduto con Bill. Ecco perché nelle puntate americane di Beautiful, deciderà di non andare oltre con la sua menzogna e farà a Liam il nome della persona con cui lo ha tradito. Chiedendo in ginocchio la sua pietà, Steffy ammetterà di essere andata a letto niente meno che con Bill Spencer, motivo per cui Liam non riuscirà più a sentire ragioni. In preda alla rabbia più totale, e inseguito dalla moglie disperata, correrà da Bill per urlargli contro tutto il suo odio. E le sue non saranno solo parole: Liam colpirà Bill con un pugno e lo lascerà sanguinante, in una scena ai limiti del trash durante il quale il potente editore si rivolgerà a Dio, dicendosi disperato per i suoi errori. Steffy, dopo la fuga del marito, resterà a terra con la mano al ventre... ed è impossibile non notare che il bambino a questo punto potrebbe avere i giorni contati. Clicca qui per vedere il video.

