BELEN RODRIGUEZ / Il 2018 si apre all'insegna delle provocazioni ed è subito polemica

Belen Rodriguez, news: la modella argentina attira ancora l'attenzione e le polemiche del web a causa di nuove foto e video pubblicati negli ultimi giorni su Instagram.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è particolarmente attiva sui social network negli ultimi giorni anche se qualsiasi sua foto o dichiarazione non passa inosservata agli occhi degli haters. Il 2017 si era chiuso con le polemiche relative allo scatto con la sigaretta in bocca: in molti infatti l'avevano criticata per l'assenza di buon esempio ai suoi followers, soprattutto per le nuove generazioni. A distanza di qualche giorno però è tornato alla ribalta un altro scatto, questa volta relativo ad un jet privato da lei utilizzato: sebbene risulti evidenti che si tratta di un'immagine a scopo pubblicitario, gli haters sono tornati alla riscossa dicendosi certi che la modella stia esagerando nel suo desiderio di ostentare il lusso. Ma sono soprattutto i suoi auguri di buon anno ad aver scatanare numerose discussioni suoi social network. Anche in questo caso la showgirl non ha certamente cattive intenzioni, ma iniziare un filmato con 'avete rotto il c...' non è certo piaciuto agli haters più intransigenti.

Belen Rodriguez tra cattivi esempi e parolacce

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video nel quale si rivolge simpaticamente a coloro che hanno inondato i profili vip italiani e stranieri con la parola 'Gino'. Si tratta du un'idea di uno youtuber italiano, Blur (Gianmarco Tocco), che tramite una Story sul social fotografico ha invitato i suoi followers a commentare con la parola "Gino" qualsiasi foto o post di personaggi famosi. Ne è uscito un risultato è virale che ha portato anche la showgirl argentina a dire la sua a tal proposito. E sono proprio le parolacce da lei utilizzate a non convincere i sempre fedeli haters: "Ma basta, cerca di dare anche il buon esempio se ci riesci" , "Sei bellissima ma fai più attenzione a quello che dici, sei pur sempre un personaggio pubblico". E in questi continui botta e risposta c'è qualcuno che lascia tutti d'accordo: il piccolo Santiago e la stupenda foto che lo vede protagonista sulla neve (clicca qui per vederla).

