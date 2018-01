BESTEMMIA IN ONDA SU RTL 102.5 / Il commento di auguri di buon anno viene scritto al contrario ma...

Una bestemmia è andata in onda su Rtl 102.5 in occasione degli auguri di buon 2018. Le lettere sono state scritte al contrario ma non sono sfuggite ai telespettatori.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Bestemmia al contrario su Rtl

Si torna a parlare di bestemmie in televisione anche se questa volta una di esse viene scritta in modo criptico e non evidente ai meno attenti. Questa volta a finire nell'occhio del ciclone è RTL 102.5, la radio nazionale più ascoltata e che può vantare anche di un canale televisivo nei numeri 36 del digitale terrestre e 750 di Sky. Proprio qui, sia in occasione del veglione di Capodanno che per tutta la giornata del 1° gennaio 2018 sono stati mandati in onda diversi messaggi scritti dagli utenti attraverso i social network e via messaggistica. E uno di essi, è irrimediabilmente sfuggito alla produzione, facendo però drizzare le antenne a più di qualche appassionato di musica. Incollato davanti al televisore, qualche televisore della rete radiofonica ha notato un messaggio di buon anno accompagnato da una scritta indecifrabile, che riletta al contrario è senza dubbio una bestemmia.

Una bestemmia viene mandata in onda su Rtl

La bestemmia scritta al contrario da un utente di Twitter è stata mandata in onda su Rtl senza nessun filtro, scatenando oggi numerose polemiche da parte degli ascoltatori della rete radiofonica. Non è la prima volta che ciò accade in televisione, a conferma di come il controllo sui messaggi da pubblicare non sia sempre scrupoloso. Nel 2015 era stata la Rai protagonista di una simile svista, anche se in quel caso l'errore era stato ancor più evidente. In tale circostanza infatti, la frase era stata scritta normalmente e non al contrario come accaduto su Rtl. Tale errore fu definito a dir poco imperdonabile dalla televisione di Stato che licenziò immediatamente il responsabile della messa in onda di tali parole. Verrà riservato lo stesso destino anche al funzionario radiofonico e, in questo caso, l'errore al rovescio potrà essere definito più giustificabile?

© Riproduzione Riservata.