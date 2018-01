Beatrice Borromeo incinta di Pierre Casiraghi / Dopo Stefano in attesa del secondo figlio

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia aspetta il secondo figlio dopo la nascita di Stefano nemmeno un anno fa, ecco le dichiarazioni di lei sulla gravidanza e il marito.

03 gennaio 2018 Valentina Gambino

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi (Fonte foto, settimanale Chi)

In anteprima tra le pagine del settimanale Chi (in uscita oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 con il nuovo numero), le fotografie del Capodanno a St. Moritz di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La coppia infatti, è volata insieme al piccolo Stefano sui monti innevati per passare le festività al fianco della famiglia. Tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, vengono mostrati i due mentre viaggiano e – in esclusiva - anche l’annuncio: lei aspetta il secondo figlio. Il primogenito è nato lo scorso 28 febbraio e, a distanza di nemmeno un anno la coppia è prontissima ad allargare il nucleo familiare. I due paparazzati tra la neve si sono prontamente ritagliati dei preziosi momenti d’intimità. Per Pierre e Beatrice quindi, tanto relax ma anche bei momenti da condividere con i parenti. Nello stesso momento sui monti di Gstaad il fratello di Pierre, Andrea, si sta godendo l’amore della moglie Tatiana Santodomingo in attesa del terzo bambino.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la loro storia d’amore

Lo scorso ottobre, Beatrice Borromeo intervistata dal Corriere della Sera, si è lasciata andare raccontando alcuni particolari della sua storia d'amore e del figlio Stefano. Il momento più bello della sua vita è stato proprio l'arrivo del piccolo, nonostante l'aver sofferto come un cane per le 23 ore di travaglio: “Avevano fatto in tempo a venire tutti i miei amici da Milano e i miei familiari. La sala parto era piuttosto affollata…”, aveva raccontato. Naturalmente al suo fianco, il marito Pierre. Proprio su di lui, aveva dichiarato: “Pensa con la sua testa. È una persona sensibile e colta, in grado di capire le cose in anticipo. Legge gli altri in modo veloce. È molto sano di testa, ha i valori al posto giusto, un fortissimo senso della famiglia”. Beatrice e Pierre non si sono incontrati in Bocconi, come sempre riportato da giornali e fonti d’informazione, bensì a Cannes: “Ero lì per Annozero, per fare le riprese dopo l’uscita del Divo di Paolo Sorrentino. Pierre mi vede, si avvicina e dice: ‘I love you and I will marry you‘ (Ti amo e ti sposerò). Io risi. E lui: ‘You will see‘ (vedrai)”.

