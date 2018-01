C'è Posta per Te 2018/ Anticipazioni: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ospiti della prima puntata!

C'è Posta per Te 2018, anticipazioni della prima puntata del 13 gennaio: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e Gonzalo Higuain ospiti di Maria De Filippi.

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Ormai è ufficiale: il 13 gennaio riparte su Canale 5 C'è Posta per te. Maria De Filippi torna con uno dei suoi show più amati ad occupare la prima serata del sabato sera con un'edizione, la 21esima, che sarà ricca di grandi ospiti, amatissimi dal pubblico italiano. Ad aprire le danze nella prima puntata sono Michelle Hunziker assieme al marito Tomaso Trussardi. Si tratta della prima apparizione della coppia in tv fianco a fianco: il pubblico è infatti abituato a vederli soltanto sulle copertine dei settimanali, ma Maria De Filippi è riuscita a portarli insieme in prima serata! Ma non sono l'unica sorpresa della serata: ospite del primo appuntamento di C'è Posta per te anche il bomber della Juventus Gonzalo Higuain, che farà sicuramente la felicità di uno dei suoi tantissimi tifosi bianco neri.

GLI OSPITI DELLE PROSSIME PUNTATE

Se questi sono gli ospiti del primo appuntamento di questa nuova edizione dello show più commovente della De Filippi, nelle prossime puntate il pubblico avrà il piacere di ritrovare l'attore britannico Gerard Butler, l'attore statunitense Patrick Dempsey, i rapper Fedez e J-Ax e l'attrice Giulia Michelini, reduce dal grande successo della fiction Rosy Abate. È quindi in trepida attesa il pubblico di Canale 5, pronto alle emozioni talvolta belle talvolta tristi che lo show regala. Tantissime le stelle che sono già state ospiti della De Filippi, basti ricordare: Sophia Loren, Julia Roberts, John Travolta, Robert De Niro, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Andy Garcia, Richard Gere, Sean Penn, Jude Law, Charlize Theron, Bradley Cooper, Richard Madden, Chris Hemsworth, Gerard Depardieu, Cristopher Lambert, Serkan Cayoglu e moltissimi altri.

