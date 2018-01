COME SPOSARE UN MILIONARIO/ Marilyn Monroe e le musiche di Alfred Newman nel film su La 7 (3 gennaio)

La7 oggi trasmette il film "Come sposare un milionario", uscito 65 anni fa. Si tratta di una commedia romantica che vede come protagonista una seducente Marilyn Monroe

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Come sposare un milionario, il film

NEL CAST MARILYN MONROE

Nel 1953 usciva nelle sale americane il film “Come sposare un milionario”, pellicola cult del cinema di quegli anni che, a distanza di 65 anni dall'uscita, verrà trasmesso su La7 in seconda serata, alle 23.30, oggi 3 gennaio 2018. Si tratta di una commedia romantica che vede come protagonista una seducente Marilyn Monroe, al pieno della sua fama e della sua bellezza (37 anni), già protagonista di tante pellicole celebri, come “L'affascinante bugiardo” e “Gli uomini preferiscono le bionde”. La regia del film è di Jean Negulesco, famoso per essere stato il primo a fare un film sul Titanic, la gigantesca nave da crociera considerata inaffondabile, che ha trovato più fortuna al cinema nella pellicola girata con Di Caprio, vincitrice di tantissimi Oscar. Le musiche sono di Alfred Newman, vincitore di nove premi Oscar per le colonne sonore e passato alla storia per aver composto la colonna sonora che accompagna il logo del 20th Century Fox.

COME SPOSARE UN MILIONARIO, LA TRAMA

Il film ha una trama poco articolata, si sviluppa in maniera lineare, senza grandi colpi di scena o sobbalzi: tre donne sono alla ricerca di un milionario per poter “appendere cappello” e vivere una vita agiata e piena di lusso, senza fare altro che sposarsi. Tutte e tre riusciranno a trovare il ricco da spennare, ma siamo ancora in un'epoca dove il cinismo moderno non ha fatto il suo corso, e così lo sviluppo è quasi banale: le tre donne alla fine capiranno che vogliono il vero amore e lasceranno perdere il milionario. Anche la nostra Marilyn agirà in questo modo, ma alla fine del film si scoprirà che in realtà si è innamorata (e ha fatto innamorare) di un vero milionario, senza saperlo. Tutte e tre le donne vivranno felici e contente coi loro sposi, e una delle tre è riuscita a trovare sia il vero amore sia, come suggerisce il titolo e come suggerisce l'obiettivo che si erano inizialmente poste, il ricco marito.

