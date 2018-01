Carolyn Smith in ospedale/ Flebo al braccio e foto su Instagram: è panico tra i fan, nuovo ciclo di chemio?

È bastata una foto di una flebo al braccio per mandare in crisi le migliaia di fan che tutti i giorni segue Carolyn Smith con affetto in attesa di rivederla a Ballando Con le Stelle

03 gennaio 2018 Hedda Hopper

Carolyn Smith

La nuova edizione di Ballando Con le Stelle potrebbe non partire prima del prossimo marzo ma i fan del programma e di Carolyn Smith continuano a seguire con affetto la dolce e severa giudice. Nei mesi scorsi la donna ha combattuto e ha vinto la sua lotta al cancro ma oggi è successo qualcosa che ha buttato tutti di nuovo nel panico assoluto. Ma cosa? La Smith rende partecipe di tutto i suoi fan e anche oggi ha fatto lo stesso pubblicando sui social la sua foto in ospedale alle prese con una flebo al braccio al grido di #workinprogress, questo è bastato per dare inizio ad una serie di commenti tra il disperato e il compassionevole visto che tutti erano convinti che la donna fosse tornata in ospedale per un altro ciclo di chemio e un'altra guerra da combattere. Per fortuna non è così e a tranquillizzare gli animi ci ha pensato proprio il giudice di Ballando con le Stelle.

CAROLYN SMITH IN OSPEDALE, NUOVA CHEMIO?

Subito dopo la foto (che potete vedere cliccando qui) che ha pubblicato su Instagram mostrando il braccio con la flebo, la Smith ha pensato bene di chiarire la situazione postandone un'altra in cui si mostra sorridente e di nuovo in piedi e la cui didascalia recita: "Tranquilli. Solo Bronchite Cronica Asmatica e Laringite Acute. Niente serio. Devo essere operativa per le 15.15 #artandsouldancecamp #villafiorita Treviso". Proprio come lo scorso anno anche il freddo di questo inverno hanno messo ko la Smith che è subito corsa ai ripari. Niente di cui preoccuparsi, quindi, la combattiva Carolyn è ancora pronta a stare in nostra compagnia e andare avanti per la sua strada affrontando tutto a muso duro e con la forza che la contraddistingue, da sempre.

© Riproduzione Riservata.