Cecilia Rodrigueze Ignazio Moser fidanzati?/ Il sogno di sposarsi e avere figli della modella

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fidanzati ufficialmente? Dopo l'anello, i fans sognano i fiori d'arancio pensando al sogno di sposarsi e di avere dei figli della modella.

03 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

“Ha promesso che mi sposerà”: con queste parole pronunciate nel corso di una serata di coppia, Cecilia Rodriguez non ha nascosto il desiderio di poter convolare a nozze con Ignazio Moser. Chi pensava che quella della modella argentina per l’ex ciclista fosse solo una un’attrazione fisica, ha dovuto ricredersi immediatamente. Cecilia, infatti, non ha mai avuto il minimo dubbio sui sentimenti che prova per Ignazio e, soprattutto, non si è mai pentita di aver lasciato, dopo quattro anni Francesco Monte per cominciare una storia d’amore con lei. Innamorata e felice, Cecilia sfoggia con orgoglio anche un anello alla mano sinistra che ha immediatamente scatenato la reazione dei fans. I più romantici, infatti, sognano già i fiori d’arancio tra Ignazio e Cecilia che hanno snobbato i festeggiamenti di Capodanno con la famiglia Rodriguez per trascorrere l’ultima notte del 2017 e i primi giorni del nuovo anno a Montecarlo. Mentre i fans sognano il matrimonio tra i loro beniamini, Cecilia sogna di potersi sposare presto e diventare mamma il prima possibile.

CECILIA E IGNAZIO, PRESTO LA CONVIVENZA?

Dal 31 ottobre, giorno del primo bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sono trascorsi solo due mesi ma l’amore che lega la modella argentina e l’ex ciclista è sempre più forte. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Cecilia ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita prendendo una casa nuova tutta per sé dove trascorre molto tempo con il suo Ignazio. I due, tuttavia, non hanno ancora dato il via ad una vera e propria convivenza ma i due piccioncini potrebbero presto decidere di andare a vivere presto sotto lo stesso tetto. I due, del resto, hanno intenzione serie e non stanno assolutamente giocando. Il 2018, dunque, sarà l’inizio di una vita a due tra Cecilia e Ignazio nella stessa casa a Milano?

