Dragon Ball Super/ Anticipazioni 3 gennaio: la battaglia si avvicina, cosa vedremo?

Dragon Ball Super tornerà ad occupare il pomeriggio di Italia1 con i nuovi episodi che hanno preso il via il 2 gennaio e torneranno oggi: cosa vedremo in tv?

03 gennaio 2018 Hedda Hopper

Dragon Ball Super

Italia1 finalmente ha realizzato il sogno del suo pubblico mandando in onda i nuovi episodi di Dragon Ball Super, gli stessi che erano stati sospesi in autunno in attesa della fine del doppiaggio e non solo. Un'operazione ben riuscita visto che in queste settimane i social sono stati presi d'assalto con le continue richieste dei fan accontentate, in parte, mostrando alcune foto scattate durante il doppiaggio ma anche rilasciando la sigla e tutto quello che ha reso grande la serie. Le vicende di Dragon Ball Super hanno inizio sei mesi dopo la presunta morte di Majinbu e si collocano temporalmente dopo la fine della serie Dragon Ball Z. Da qui siamo ripartiti e siamo ormai a pochi passi dalla grande guerra che ci terrà compagnia nei prossimi giorni.

L'INCIPIT DELLA SERIE

Sulla terra regna la pace e Goku è al lavoro nei campi sognando un giorno di poter tornare a combattere mentre Gohan, sta per sposarsi con la bella Videl e il piccolo Goten segue fedelmente le orme del padre insieme all'amico fraterno Trunks, figlio di Vegeta. Ma i problemi sono dietro l'angolo e quando, dopo 39 anni di sonno, il Signore della Distruzione Lord Beerus si sveglia coadiuvato dal suo maestro, Whis, tutto cambia. Questi ultimi sono alla ricerca del Super Saiyan God, un guerriero potentissimo che gli è apparso in sogno e l'unico che può aiutarlo sembra proprio essere Goku, che viene sconfitto in una sorta di scontro dimostrativo sotto gli occhi di Re Kaio. Cosa succederà adesso?

