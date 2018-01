Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Divorzio a giugno, ma ora spuntano retroscena sul loro matrimonio...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: divorzio a giugno, ma ora ora spuntano retroscena sul loro matrimonio... Le ultime notizie sulla showgirl e l'imprenditore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore (Foto: da Chi)

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno deciso di dirsi addio: il 23 dicembre scorso hanno firmato un accordo di separazione. Le ragioni di questa decisione, secondo il settimanale Chi, vanno ricercate nell'incompatibilità reciproca, non nell'infedeltà. Tra i due comunque non è in corso alcuna guerra, anzi. Per amore del figlio Nathan Falco stanno facendo di tutto per garantirgli la sua tranquillità economica e affettiva. Nessuna tensione, «ma solo rammarico, soprattutto da parte di Briatore», scrive il settimanale che già quest'estate aveva parlato di una rottura della coppia. Per il divorzio vero e proprio comunque bisognerà aspettare: la rivista diretta da Alfonso Signorini ha rivelato che avverrà a metà giugno, quando ci sarà un nuovo incontro tra le parti per mettere nero su bianco il divorzio e chiudere definitivamente il capitolo di una storia che ha avuto pochi sorrisi, eccezion fatta per la nascita di Nathan Falco.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, QUEI VIAGGI A PARMA...

Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finita, ma nessuno dei due si è espresso sulla fine del matrimonio. La showgirl si è limitata a scrivere alcune frasi sui social, mentre l'imprenditore ha pubblicato qualche foto e video con il figlio Nathan Falco dal Kenya. Chi conosce bene la coppia invece si sta sbilanciando un po'... Il settimanale Chi, ad esempio, ha ricordato lo scoop di qualche mese fa sulla bella calabrese. Riguarda le sue pause lavorative: pare che le trascorresse spesso e volentieri a Parma, «nascosta da cappucci e parrucche per incontrare un amico speciale», come riportato da Alberto Dandolo per Dagospia. Nonostante ciò, la rivista ritiene che il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sia finito per varie infedeltà dei due, ma per incomprensioni reciproche che non sono riusciti a superare, nonostante undici anni di amore e un figlio, Nathan Falco.

