Fedez e Chiara Ferragni addio social / Abbandonano Instagram per Leone? Una possibilità da scartare...

Fedez e Chiara Ferragni addio ai social, la coppia è in attesa di diventare genitori con la nascita del piccolo Leone. Da questa arriva una svolta che potrebbe essere molto importante.

03 gennaio 2018 - agg. 03 gennaio 2018, 20.03 Matteo Fantozzi

Fedez lascia Instagram per Chiara Ferragni e il figlio Leone? Ormai mancano pochi mesi alla nascita del primo figlio del rapper milanese e della fashion blogger di Cremona. Il piccolo Leone Lucia Ferragni nascerà a marzo e pare che Fedez abbia deciso di accantonare i social in vista dell’arrivo del suo erede. Realtà o una possibilità da scartare? C'è da ricordate che molti degli aspetti della carriera di Fedez sono basati sui social, motivo per il quale appare difficile che possa realmente lasciarli. La storia d’amore tra Fedez e Chiara è nata sui social, anche l’annuncio dell’arrivo del loro primo figlio è stata data su Instagram, per non parlare delle prime ecografie e del loro ultimo Natale in due sulle Alpi Svizzere. La possibilità più reale è che Fedez si occupi molto meno di questo aspetto personalmente, delegando ai collaboratori gli aggiornamenti social. (Anna Montesano)

ADDIO AI SOCIAL PER LA COPPIA?

Fedez e Chiara Ferragni stanno per diventare genitori, infatti non molto manca alla nascita di loro figlio Leone. I due per questo motivo pare abbiano preso una scelta che potrebbe creare molte polemiche tra i fan, l'addio ai social network. I due hanno basato il loro successo anche su Instagram dove hanno raccontato a tantissime persone le loro vite private. Fedez si prepara a una svolta, responsabilizzato dall'arrivo di un bambino e potrà continuare a fare il suo lavoro anche senza Instagram. Dall'altra parte Chiara Ferragni ha avuto un percorso un po' più legato ai social e appare incredibile che possa lasciare proprio quello che le ha dato tanta visibilità. Le ultime voci però raccontano come proprio la bellissima influencer sia pronta a diventare amministratore delegato della sua azienda. Se così sarà ce lo potrà dire però solo il tempo che svelerà le scelte dei due dopo la nascita del loro primogenito.

LA LORO STORIA D'AMORE

E' il 6 maggio del 2016 quando esce il singolo di J-Ax e Fedez ''Vorrei ma non posto''. Cosa c'entra questo nella storia d'amore che ha legato il noto cantante all'influencer Chiara Ferragni? Ai tempi del brano i due non stavano insieme, ma proprio Fedez nelle prime frasi cantava: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton". Una critica a chi sui social network amava indossare capi preziosi e aveva fatto diventare questo un lavoro. Da quel momento a oggi sono cambiate tante cose perché i due si sono innamorati e sono diventati una famiglia, smentendo le voci cattive di chi sosteneva all'inizio che il loro rapporto fosse una trovata pubblicitaria. I due invece non si sono più staccati l'uno dall'altra, con Fedez che ha deciso di chiedere a Chiara Ferragni di sposarlo durante un concerto all'Arena di Verona proprio con l'inseparabile J-Ax. Fedez la invita a salire sul palcoscenico e poi parte la dedica con il pubblico letteralmente impazzito di fronte a questo gesto carico di emozioni. Il prossimo passo? La nascita di loro figlio Leone ormai prossima.

