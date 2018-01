Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci/ Separazione consensuale per il bene di Nathan Falco: tutti i dettagli

Il settimanale Chi ha pubblicato i dettagli riguardanti la separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che divorzieranno entro il giugno di quest'anno.

03 gennaio 2018 Fabio Morasca

Briatore e la Gregoraci si separano (Chi)

Il settimanale Chi ha svelato i dettagli riguardanti la separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Dallo scorso 23 dicembre, infatti, l'imprenditore e la showgirl e conduttrice calabrese, infatti, hanno firmato i documenti della separazione, assistiti dai loro rispettivi avvocati. Il legale che ha rappresentato Briatore è Annamaria Bernardini de Pace mentre l'avvocato che ha assistito Elisabetta Gregoraci è Maria Cristina Morelli, nota anche per essere il legale di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Nell'articolo firmato da Gabriele Parpiglia, ci sono ulteriori dettagli: Briatore e la Gregoraci, infatti, hanno scelto la separazione consensuale. La priorità, per l'ormai ex coppia, è quella di provvedere al bene del loro figlio Nathan Falco, di conseguenza, la vita del bambino non subirà troppi sconvolgimenti. Per questo motivo, Elisabetta Gregoraci non lascerà il Principato di Monaco ma si trasferirà solamente in un'altra casa. Nathan Falco, infatti, va a scuola e ha tutti i suoi amici a Montecarlo.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI: GLI ACCORDI ECONOMICI

Per quanto riguarda il lato economico, che ha scatenato molte battute condivise sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, la conduttrice di Made in Sud riceverà un mantenimento economico sia per lei che per il figlio, naturalmente. La Gregoraci continuerà a restare in affari con l'ex marito, considerando che la showgirl non perderà le quote di alcuni dei locali di proprietà di Flavio Briatore, come il Bar Cova a Montecarlo, giusto per fare un esempio. Elisabetta Gregoraci, inoltre, non perderà neanche l'attico a Roma. Tutti gli altri contenuti riguardante l'accordo non sono trapelati. Dopo la separazione, ovviamente, arriverà il divorzio vero e proprio, presumibilmente entro giugno di quest'anno. Si chiude, quindi, il matrimonio tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci che si sposarono il 14 giugno 2008, dopo essersi innamorati durante l'estate del 2006. Nathan Falco Briatore, invece, è nato nel marzo 2010.

