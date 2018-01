GLI AMORI DI MANON LESCAUT/ Myriam Bru e Franco Interlenghi nel film su Rete 4 (3 gennaio)

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Gli amori di Manon Lescaut, una scena del film

NEL CAST MYRIAM BRU

Il film Gli amori di Manon Lescaut andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, a partire dalle 16.45. Si tratta di un dramma storico diretto da Mario Costa nel 1955 e tratto da Storia del Cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut, un romanzo scritto dall'abate Antoine Francois Prevost. La produzione è a cura di Guido Giambartolomei e Carlo Salsano grazie a Rizzoli Film, Royal Film e Francinex, per una fotografia a opera di Anchise Brizzi. Nel cast troviamo attori del calibro di Myriam Bru nei panni della protagonista ed al fianco di Franco Interlenghi che interpreta Enrico de Grieux. Si segnalano inoltre artisti come Aldo Silvani, Marisa Merlini, Paolo Poli, Louis Seigner, Jacques Castlelot, Nerio Bernardi, Lily Granado, Franco Scandurra e Peter Trent.

GLI AMORI DI MANON LESCAUT, LA TRAMA

La trama del film accende le luci su Manon Lescaut, una donna in viaggio verso il convento che ha scelto per trascorrere il resto della propria vita e che si imbatte in Enrico de Grieux, un Cavaliere che presto la salverà da un malintenzionato. Questo particolare incontro sarà significativo per Manon, che non solo si scoprirà affascinata dai modi dello sconosciuto, ma ne rimarrà sentimentalmente coinvolta. La donna sceglierà così di cambiare progetti e di seguire Enrico fino a Parigi, dove hanno intenzione di iniziare una nuova vita. La situazione peggiora quando il padre del Cavaliere scopre l'unione del figlio con una donna di ceto diverso da quello della loro famiglia e decide di intromettersi nel loro amore, ordinando ad alcuni uomini di farlo rapire e tenerlo rinchiuso nel suo palazzo. Enrico così non potrà sposare Manon, che ignara di tutto, finirà invece per cedere alla corte di un nobile pur di risolvere le sue pene d'amore. Questo evento cambierà per sempre la vita della donna, che da quel momento in poi si dedicherà a una vita fatta di sfrenatezze e risvolti lussuriosi, scegliendo di unirsi a uomini diversi. L'incontro fra Manon e de Greiux avverrà in seguito, quando il Cavaliere è ormai caduto in disgrazia: pur di coronare il loro sogno d'amore sceglierà di barare al gioco e vincere, attirando le ire del suo avversario che lo sfiderà a duello.

