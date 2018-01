Graziella Montanari Vs Manfredo/ Uomini e Donne, l'ex dama torna all'attacco: "Parla male del programma!"

Uomini e Donne, Graziella Montanari contro Manfredo Bazzanella: nuovo attacco dalla dama, ex del trono Over. "Parla male del programma e dice che alla mensa si mangia male".

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Graziella e Manfredo Trono Over

Continuano gli attacchi di Graziella Montanari, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nei confronti del cavaliere e sua ex fiamma Manfredo Bazzanella. Dopo l'eclatante episodio dello schiaffo dato al cavaliere, la dama ha lasciato il noto studio di Canale 5 ma non si arrestano i suoi attacchi verso Manfredo. Ultimo quello di ieri, nel quale Graziella svela di aver ricevuto dei messaggi secondo i quali Manfredo parlerebbe costantemente male della redazione e del programma: "Anche se la trasmissione per ora è sospesa continuano ad arrivarmi messaggi sul Panzanella dove mi dicono che scredita in continuazione il programma dicendo che è tutto falso e orchestrato che danno da mangiare malissimo per cui sta sempre male e addirittura a volte vomita ma allora perche continua ad andarci?" scrive la Montanari sul suo profilo Facebook.

GRAZIELLA CONTRO MANFREDO: LE ACCUSE CONTINUANO!

C'è però chi le fa presente che potrebbe trattarsi di messaggi volti a screditare Manfredo, possibilità alla quale Graziella risponde: "Le voci sono troppe e tutte brutte per non crederci comunque non sono io che devo ascoltarle ma la redazione a me non mi frega niente". Graziella inoltre chiarisce da quale fonte sono arrivati questi messaggi su Manfredo: "Sono persone che frequenta e non avrebbero motivo di lamentarsi di lui per quello che fa - poi aggiunge - poi io so per esperienza che una voce può passare ma voce di popolo voce di Dio". Graziella continua accusando Manfredo di essere "un falso incallito", accuse che per ora non trovano la risposta del diretto interessato.

