I PERFETTI IMPERFETTI/ Su Rai 1 il film con Friedrich von Thun (oggi, 3 gennaio 2018)

I perfetti imperfetti, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Friedrich von Thun e Senta Berger, alla regia Nikolai Müllerschön. La trama del film nel dettaglio.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film romantico in seconda serata su Rai 1

NEL CAST FRIEDRICH VON THUN

I perfetti imperfetti, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 23:40. Una pellicola romantica tedesca che è stata girata nel 2012 a Monaco di Baviera a sfondo ambientalista. Scritto e diretto da Nikolai Müllerschön, il film, è stato interpretato da Friedrich von Thun nel ruolo di Bernhard, Senta Berger che impersona Claire e Lisa Martinek nel ruolo di Sophie. Altri attori che fanno parte del cast sono Tim Bergmann nei panni di Ingo, Fritz Karl in quello di Hans, Bibiane Zeller nel ruolo di Erna, Nicole Marischka in quello di Nicole e Ralph Misske in quello dell'officiante del matrimonio. Il titolo originale del film è "Hochzeiten" ed è un film di genere commedia sentimentale molto carino e leggero. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I PERFETTI IMPERFETTI, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Claire è un'ambientalista convinta e gestisce con successo un piccolo vivaio molto conosciuto in città. Da anni ha lasciato suo marito, noto ed affermato imprenditore, dopo aver scoperto un suo tradimento. Una volta i due rappresentavano la coppia perfetta, poi lei, scoperta questa relazione segreta di suo marito, lo lasciò ponendo fine al loro matrimonio. A tenerli ancora più lontani è il loro modo completamente diverso di vedere la vita, lui è il classico uomo d'affari, proprietario di un'industria aeronautica, una fra le più importanti e fiorenti della città. Lei si afferma nell'attivismo ambientale vincendo diversi premi nel settore dell'ecologia e della tutela dell'ambiente. Quando la loro unica figlia Sophie che lavora insieme al padre nella sua azienda decide di sposare Ingo, un suo collega, i due per amore della figlia sono costretti a mettere da parte i dissapori ed il rancore che provano l'uno per l'altra per organizzare alla figlia un matrimonio indimenticabile e partecipare entrambi al suo matrimonio seduti allo stesso tavolo. Mentre la giovane sarà assalita dai dubbi poco prima di sposarsi a causa dell'arrivo in città di una sua vecchia fiamma mai dimenticata del tutto, Bernhard e Claire si renderanno presto conto di essere ancora innamorati l'uno dell'altra.

© Riproduzione Riservata.