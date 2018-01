I'm Dying Up Here/ Al via la serie tv co-prodotta da Jim Carrey. Anticipazioni del 3 gennaio 2018

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 3 gennaio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Un gruppo di comici del '70 decide di tentare il colpaccio nel mondo dello spettacolo grazie ad un Club.

I'm Dying up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ANTICIPAZIONI DEL 3 GENNAIO 2018: LA SERIE

Pronta per il debutto la serie TV comedy più attesa del momento: I'm Dying Up Here andrà in onda su Sky Atlantic nella prima serata di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, con i primi due episodi e in prima Tv assoluta. Lo show è ideato da David Flebotte e Jim Carrey, grazie ad un soggetto ispirato al besteller dal titolo omonimo scritto da William Knowedelseder. La prima stagione conta inoltre su dieci episodi, alcuni scritti dallo stesso Flebotte, ed a cui segue un secondo capitolo. L'emittente madre Showtime ha infatti annunciato il rinnovo lo scorso settembre, dato il successo registrato in patria. Nonostante questo, sembra che le critiche non siano mancate per questo nuovo lavoro dell'emittente americana. Su Rotten Tomatoes ad esempio è stato registrato un consenso del solo 51%, grazie ad una media di 6.04 punti. Secondo il critico Brian Lowry della CNN, si tratta invece di uno show in grado di soddisfare le aspettative della generazione che ha vissuto negli anni '70, richiamando diversi scenari e desideri tipici dello spettacolo di quell'epoca, con il rischio di risultare sconosciuto ad un pubblico più giovane. La trama del format si concentrerà invece sugli avventori del Goldie, il club più rinomato della Los Angeles degli anni '70, dove ogni sera un gruppo di comici si riunisce per affrontare gli spettacoli che potrebbero portarli al successo.

Questo aspetto tuttavia viene messo in secondo piano nella narrazione, lasciando spazio alle vite personali di tutti i personaggi di primo piano. Diversi i nomi importanti presenti nel cast e conosciuti per il loro ruolo sul piccolo schermo americano. Melissa Leo interpreterà infatti Goldie, la proprietaria del club: il suo personaggio è stato ispirato da Mitzi Shore, la reale proprietaria del The Comedy Store. Al suo fianco troviamo Ari Graynor nei panni di Cassie Feder, una comica ambiziosa che in passato ha avuto una relazione con Clay. Quest'ultimo è presente solo in qualità di guest star ed è interpretato da Sebastian Stan. Completano il cast principali gli attori Clark Duke nei panni del comico di Boston Ron Shack, mentre Michael Agngarano interpreta un amico di Clay, Eddie Zeidel. Presente l'avventore Bill, con il volto di Andrew Santino, mentre Stephen Guarino interpreta Sully, Erik Griffin assume il ruolo di un veterano del Vietnam, Ralph, e RJ Cyler presta il volto ad Adam. Si chiudono le fila con Al Madrigal nel ruolo di Edgar e Jake Lacy in quello di Nick. Non è la prima volta inoltre che Duke e Stan lavorano insieme, dato che hanno fatto parte del cast del film Un tuffo nel passato, uno SciFi del 2011.

ANTICIPAZIONI DEL 3 GENNAIO 2018, EPISODIO 1

Nel primo episodio conosceremo i diversi comici che animeranno la trama, intenti ad ottenere quella svolta nella loro carriera grazie ad un Club degli anni '70 sito a Los Angeles. Ogni artista è ispirato dal più recente comico che ha registrato un successo grazie alla sua stand-up comedy e che è riuscito persino a farsi ospitare dal Tonight Show. Nel frattempo, Eddie e Ron dovranno fare i conti con il loro trasferimento da Boston, riuscendo a trovare una sistemazione non ortodossa. Adam invece, un giovane talento comico, si ritrova a dover vivere una situazione compromettente a causa del suo manager.

ANTICIPAZIONI DEL 3 GENNAIO 2018, EPISODIO 2

Nel secondo episodio, Goldie sceglierà di far partecipare Bill, Ralph e Edgar ad un'esibizione nel settore dello spettacolo. Intanto, il padre e la sorella di Bill decidono di partecipare ad uno show del figlio per la prima volta, dando vita ad una situazione strana con il comico. Adam sceglie invece di unirsi a Goldie per fare alcuni lavori in casa della donna, mettendo a punto le proprie abilità nel campo dell'artigianato.

© Riproduzione Riservata.