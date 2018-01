IL CONTADINO CERCA MOGLIE 3/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2018: Grazia abbandonerà Leonardo?

Questa sera, mercoledì 3 gennaio 2018, alle 21.10 su Fox Life va in onda l’ottavo e penultimo episodio de Il contadino cerca moglie 3. Ilenia Lazzarin visita le cinque fattorire.

03 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il contadino cerca moglie 3

Questa sera, mercoledì 3 gennaio 2018, alle 21.10 su Fox Life va in onda l’ottavo e penultimo episodio della terza stagione de Il contadino cerca moglie, condotta da Ilenia Lazzarin. Prima di scoprire cosa succederà nelle fattorie dei cinque contadini, facciamo il punto della situazione dopo il 7 episodio. Federico, allevatore di Milano, si è trovato a gestire il triangolo con Sofia e Rosa. Il contadino ha cucinato con la giovane napoletana, ma alla fine ha scelto di portare fuori per una intera notte la corteggiatrice Rosa. In Cile, dopo bacio in pubblico con Agnese, Javier si è ritrovato a dover arginare la situazione con Francesca (che a estorto un bacio al contadino) e Claudia. In Calabria, Andrea ha deciso di mandare a casa una delle corteggiatrici, ma Alessandra gli ha chiesto di parlare a quattr’occhi. Situazione più “tragica” in Toscana: Grazia ha minacciato di abbandonare il “gioco”, mentre Leonardo ha deciso di ammirare il panorama con Anna e di recitare una delle sue poesie.

COSA SUCCEDERÀ NELLA PUNTATA DI OGGI?

Infine il contadino romagnolo Andrea ha deciso di mandare a casa Vanya e di concentrarsi su Michela e Catalina. Chi delle due conquisterà il contadino di mare? Michela sembra prevalere dal punto di vista caratteriale, ma Catalina ha la meglio dal punto di vista fisico. Cosa succederà nell'ottava puntata de Il contadino cerca moglie 3? Grazia abbandonerà Leonardo? Alessandra riuscirà a far cambiare idea ad Andrea? Quel che è certo che anche la puntata di questa sera sarà a base di baci, lacrime e conflitti tra contadini e pretendenti. Ormai manca davvero pochissimo alla scelta finale che andrà in onda mercoledì 10 gennaio. Ricordiamo che l’hashtag per commentare la puntata è #IlContadino.

© Riproduzione Riservata.