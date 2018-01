IL RACCONTO DEI RACCONTI/ Su Rai 4 il film con Salma Hayek (oggi, 3 gennaio 2018)

Il racconto dei racconti, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, alla regia Matteo Garrone. Il dettaglio.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Rai 4

NEL CAST SALMA HAYEK

Il racconto dei racconti, il film in pnda su Rai 4 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola fantastica e drammatica che è stata distribuita nel 2015 con il titolo originale Tales Of Tales. E' una co-produzione italo-anglo-francese voluta da Rai Cinema, assieme ad altri produttori stranieri, e co-prodotta dallo stesso regista Matteo Garrone. Garrone è un ottimo regista delle nuove leve contemporanee del cinema italiano, multi-premiato sia in questo film che nella trasposizione cinematografica del romanzo 'Gomorra' di Roberto Saviano, ma Garrone merita di essere citato e ricordato anche per altre pellicole come 'L'Imbalsamatore' del 2002 e 'Reality', film precedente a 'Il Racconto Dei racconti - Tales Of Tales', un lungometraggio ironico sul mondo dei reality show, nella fattispecie del Grande Fratello. Nel cast di 'Il Racconto dei racconti - Tales of tales', una crew di tutto rispetto nella quale s'incontrano la bravissima Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, presenti nel cast di numerosi film come 'Biancaneve e il cacciatore', 'Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2', attualmente coinvolto nelle riprese del sequel della saga dedicata ai dinosauri più famosa del grande schermo con il nuovo episodio di Giurassic Park intitolato 'Jurassic World - Il Regno Distrutto'. Da citare anche l'ottima attrice italiana Alba Caterina Rohrwacher, pluri-premiata in tanti awards del cinema internazionale e del circuito italiano ma, meritevole di citazione anche il compositore francese Alexandre Desplat, vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora con il film 'Grand Budapest Hotel' nel 2014. Ma adesso, vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL RACCONTO DEI RACCONTI, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

'La Serva', 'La pulce', 'La Vecchia', sono i tre racconti attorno ai quali si dipana la trama de 'Il Racconto Dei racconti - Tales Of Tales', tre racconti che si svolgono isolati apparentemente e solo alla fine de 'La vecchia', si ritrovano uniti. Tre regni magici e fatati per altrettanti tre episodi, regni in cui la fantasia non ha limiti se non quello dell'immaginazione. Ognuno di essi è surreale, come nell'episodio de 'La Cerva', episodio nel quale la coppia reggente richiede l'intervento magico di un negromante al fine di potere avere un agognato figlio erede, mai arrivato e tanto sospirato. La magia prevede che la regina debba mangiare il cuore di un drago ed il re è pronto a donare l'agognato figlio alla compagna immergendosi nelle profonde e scure acque di un lago dove vive un drago che sarà ucciso dal re ma che lo stesso re verrà ucciso dalla bestia nell'atto finale di sopravvivenza. La regina mangerà il cuore cotto del drago, ma lo farà anche la serva dei reali la quale rimarrà a sua volta incinta. Entrambe le donne partoriranno due figli identici perché frutto della stessa magia e l'evoluzione della storia sarà inaspettata e di grande effetto. Nondimeno lo sarà l'episodio 'La Pulce', ambientato nel regno di Altomonte nel quale il re si affezionerà a tal punto ad un piccolo parassita, appunto una pulce, al punto di nutrirla col suo stesso sangue ma ciò porterà al regno dolore nel giorno in cui la grande pulce morirà e la sua pelle sarà al centro di un trofeo nel quale la mano della figlia è al centro dell'indovinello. A chi apparteneva quella pelle? Solo un brutto orco indovina e per mantenere salda la parola data, il re concede all'orco di portare via l'amata figlia tra le montagne dove il mostro vive isolato, l'inzio di una grande e tremenda avventura per la fanciulla.

