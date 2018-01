IL SEGRETO / Cristobal scopre la verità sulla presenza di Severo? (Anticipazioni 3 gennaio 2018)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 3 gennaio: Don Gaspar chiede a Cristobal di non far uscire nessuno dalla Miel Amarga durante le sue indagini. Carmelo è in pericolo?

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto tornerà su Canale 5 questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, concedendo ampio spazio alle verifiche di Don Gaspar. L'esorcista chiamato in causa da Cristobal dovrà scoprire la verità sulle misteriose presenze che terrorizzano quest'ultimo all'interno delle mura della Miel Amarga. Per questo, chiedendo l'aiuto delle guardie, riuscirà a fare in modo che Carmelo non lasci la tenuta. Allo stesso tempo, il sacerdote farà eliminare i muri nei sotterranei che Severo aveva fatto costruire poco prima della sua 'morte' con il chiaro obiettivo di sfruttarli e nascondersi al loro interno. Ed infatti, proprio Santacruz riuscirà solo all'ultimo istante ad evitare di essere scoperto nelle cantine della sua vecchia casa e a correre da Donna Francisca, chiedendole di aiutarlo a salvare Carmelo. Quest'ultimo sembrerà non avere via d'uscita, anche se proprio la Montenegro correrà subito ai ripari contattando la servitù della Miel Amarga...

Il Segreto: Beatriz continua a sognare?

Mentre continueranno a tenere banco i problemi legati a Cristobal Garrigues alla Miel Amarga, nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio le nozze di Matias e Marcela saranno sempre più vicine. Il figlio di Emilia si troverà in preda alla disperazione, convinto che il matrimonio con una donna che non ama sarà per lui motivo di lunga infelicità. Ma ben diverso sarò il punto di vista di Beatriz: dopo il colloquio con il suo ex fidanzato, che le ha dato la conferma di come i suoi sentimenti non siano mai cambiati, la giovane resterà convinta che quell'unione non abbia alcun senso e che le nozze, anche se all'ultimo istante, alla fine verranno annullate. Per Camila e Hernando la soluzione della crisi sentimentale sarà ancora un lontano ricordo: nonostante gli sforzi di Dos Casas di allontanare da casa Lucia, quest'ultima continuerà a tormentarlo e ad approfittare di ogni occasione per provare a sedurlo. La pazienza di Hernando sta per volgere al termine?

