ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast: Rosa Perrotta naufraga a sorpresa?

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Rosa Perrotta naufraga a sorpresa? Continuano le indiscrezioni sui concorrenti, Daniele Bossari opinionista accanto ad Alessia Marcuzzi.

03 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi

E’ ufficialmente partito il countdown per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che prenderà il via lunedì 22 gennaio, in prima serata su canale 5. Al timone del reality show ci sarà, come sempre, Alessia Marcuzzi che, dall’Honduras, sarà affiancata dal nuovo inviato Stefano De Martino. Il cast dei naufraghi non è ancora stato ufficializzato ma non ci sarebbero dubbi sulla presenza di Francesco Monte, Elettra Lamborghini (anche se l’ereditiera sembrerebbe aver messo il veto sulla partecipazione di un’altra vip il cui nome resta top scret), Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Corrado Tedeschi, Alessia Mancini, Marco Ferri, Nadia Rinaldi e Francesco Cipriani. Sarebbero in dubbio, invece, secondo Novella 2000, Brigitte Nielsen e Giucas Casella. I fans di Uomini e Donne, oltre a Francesco Monte, sperano anche di vedere in Honduras Rosa Perrotta, una delle troniste più amate delle ultime stagioni del programma di Maria De Filippi. Il nome di Rosa Perrotta non è stato inserito nella lista dei vip in pole per partire per l’Honduras ma secondo quanto si legge sul portale Lacittàdisalerno.it, il nome dell’ex tronista potrebbe essere inserito all’ultimo momento. Andrà davvero così?

DANIELE BOSSARI ACCANTO AD ALESSIA MARCUZZI

La produzione dell’Isola dei Famosi 2018 ha deciso di sorprendere i fans riportando in tv Daniele Bossari. Molti fans del reality condotto da Alessia Marcuzzi avrebbero voluto vedere il vincitore del Grande Fratello Vip 2017 nel ruolo di opinionista. Avendo già assegnato il posto a Stefano De Martino, secondo Novella 2000, a Daniele Bossari sarebbe stato affidato il ruolo di opinionista accanto a Mara Venier. Un ruolo nuovo per Bossari che ha sempre condotto trasmissioni musicali o impegnative come Mistero. Come se la caverà nel dover commentare le avventure dei naufraghi? I fans sono pronti a scommettere sulla sua promozione sperando di vederlo presto in tv, al timone di un programma tutto suo.

