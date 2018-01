Ivana Mrazova e Luca Onestini/ La modella festeggia il compleanno con l'ex tronista?

Ivana Mrazova e Luca Onestini, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.

03 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Ivana Mrazova e Luca Onestini

Ivana Mrazova e Luca Onestini, pur essendo solo amici, continuano a far sognare i fans. Durante le ultime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, tra la modella e l’ex tronista è nato un feeling speciale. Luca, in particolare, non ha mai nascosto il suo interesse per la Mrazova che, tuttavia, non è mai voluta andare oltre l’amicizia. I fans, tuttavia, continuano a sognare che tra i due nasca l’amore. Dopo aver sperato di vedere insieme Luca e Ivana a Capodanno, giorno del compleanno dell’ex tronista, sui social, i sostenitori della coppia non si arrendono. Ad alimentare le speranze dei fans sono proprio Luca e Ivana che continuano a lanciarsi segnali a distanzi e messaggi sui social. Bellissimi, giovani e single, Luca e Ivana si concederanno una possibilità quando la modella tornerà in Italia dopo aver trascorso le festività in Repubblica Ceca?

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI INSIEME AL COMPLEANNO DI LEI?

Ivana Mrazova e Luca Onestini compiono gli anni a pochi giorni di distanza l’una dall’altro. Se Luca ha compiuto 25 anni il giorno di Capodanno, la modella spegnerà 26 candeline il prossimo 7 gennaio. Per quel giorno, la modella che dal 17 gennaio affiancherà Nicola Savino alla conduzione del suo nuovo programma, 90 Special, in onda su Italia 1, dovrebbe essere tornata in Italia. Ivana, dunque, festeggerà il compleanno con gli amici del Grande Fratello Vip? I fans sperano che il compleanno della modella sia la giusta occasione, per i due amici speciali, per rivedersi e trascorrere insieme una serata bellissima sperando che scatti finalmente la scintilla che tutti aspettano.

