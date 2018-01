Jeremias Rodriguez / Nel dimenticatoio dopo Il Grande Fratello Vip? Il web punge, lui risponde!

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Il 2017 è stato un anno ricco di emozioni ed esperienze importanti per Jeremias Rodriguez che si è fatto conoscere al grande pubblico, grazie all'avventura al Grande Fratello Vip 2, non solo come il fratello di Belen. A questa avventura è seguito un periodo di grande notorietà che sembra al momento in discesa. Almeno è questo che alcuni follower hanno fatto notare, anche in modo "colorito", al ragazzo. "Come previsto non ti ca*a più nessuno.... Padroneeee..." scrive infatti un utente tra i commenti dell'ultimo posto pubblicato da Jeremias su Instagram, commento che trova quasi immediata la risposta del fratello di Belen e Cecilia. "Ti do l’indirizzo di casa, ho una crema per il bruciore di cu*o, forse ti serve. Comunque ti voglio bene" scrive Jeremias, rispondendo a chi sottolinea il suo "declino" dopo il GF Vip 2.

JEREMIAS ANCORA AL CENTRO DEL GOSSIP...

Se tuttavia in tv lo si vede meno nelle ultime settimane, Jeremias Rodriguez continua ad essere protagonista del gossip. In particolare sono le questioni amorose del ragazzo ad attirare molta attenzione, tanto che ultimamente si è tornati a parlare di un possibile riavvicinamento ad Aida Yespica. Sul settimanale Spy, nel suo ultimo numero, si leggeva: "Siamo sicuri che non ci sia una tresca segreta? Aida e Jere si sono sottoposti ad una prova di forza per evitarsi. Un timido saluto, qualche battuta, ma hanno evitato che i fotografi potessero immortalare qualcosa di riconducibile alla parola romantico. Ma noi di Spy c’eravamo e abbiamo visto, sfiorato, paparazzato i giochi di sguardi tra i due. Non certo quelli di due persone che si ignorano. Anzi, una complicità difficile da non percepire per i presenti. L’attesa però è quasi finita e siamo sicuri che sotto l’albero arriveranno delle sorprese da parte di Aida e Jeremias".

