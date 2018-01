KEVIN LOPEZ/ Picchiato e derubato da due malviventi: "Dobbiamo trovare la positività e la forza in noi stessi"

Kevin Lopez è stato picchiato e derubato la notte di Capodanno da due malviventi che gli hanno anche rotto un dito per sottrargli un anello. Ma non si perde d'animo...

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Grande Fratello

Kevin Lopez fu uno dei protagonisti della dodicesima del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, programma che lo rese famoso al grande pubblico per la sua sincerità. Il concorrente, conosciuto anche come Kevin Cagnardi, non nascose mai la propria omosessualità, mantenendo costantemente i rapporti con i suoi fan nei sette anni successivi alla partecipazione al famoso reality show. E forse proprio l'omofobia potrebbe essere la ragione dell'aggressione da lui subita la notte di Capodanno, di ritorno dai festeggiamenti. Le ragioni di quanto accaduto non sono chiare, ma sta di fatto che l'ex gieffino è stato aggredito e derubato da due malviventi, che non hanno rinunciato a muovere contro di lui delle pesanti umiliazioni. Secondo quanto da lui stesso raccontato, i due uomini di origine africana lo avrebbero colpito alle spalle mentre lui aveva il telefono all'orecchio per chiamare un taxi.

Kevin Lopez picchiato e derubato la notte di Capodanno

Il tentativo di Kevin Lopez di evitare la rapina purtroppo non è andato a buon fine: anche se ha cercato di tenere stretta la borsetta, l'ex gieffino non è riuscito ad evitare il furto del suo telefono, del denaro che aveva con sé e anche dell'anello che aveva al dito. Per poterglielo sfilare, a Lopez è stato rotto persino il dito medio come da lui stesso mostrato in uno scatto pubblicato su Instagram. Insieme alla perdita dei propri effetti personali, l'estroso personaggio televisivo ha subito anche diverse percosse al volto e all'orecchio. Ma è possibile demoralizzarsi a causa di questa aggressione e per le parole non certo tenere dei due malviventi? L'ex gieffino lancia un chiaro segnale a chi come lui si è trovato in una situazione simile e ha precisato quanto segue: "Le persone aggredite devono farsi forza e pensare che poteva andare peggio, dobbiamo trovare la positività e la forza dentro noi stessi".

