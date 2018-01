LOVE ACTUALLY - L'AMORE D'AVVERO/ Su Rete 4 il film con Hugh Grant (oggi, 3 gennaio 2018)

Love Actually - L'amore davvero, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Hugh Grant ed Emma Thompson, alla regia Richard Curtis. Il dettaglio della trama.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST HUGH GRANT

Love actually - L'amore davvero, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una commedia romantica del 2003 che è stata diretta da Richard Curtis, regista britannico e creatore del personaggio di Mr Bean interpretato dal grande Rowan Atkinson. Ha poi curato la sceneggiatura di grandi successi cinematografici come Quattro matrimoni e un funerale ed Il diario di Bridget Jones (nei quali è presente anche Hugh Grant, uno dei protagonisti di Love Actually). Il film, ambientato durante le settimane che precedono il Natale, racconta le storie dei dieci personaggi protagonisti i cui destini si intrecceranno tra amori e sentimenti. Tra gli interpreti principali della pellicola troviamo anche l'attore britannico Hugh Grant, noto per le sue apparizioni in film come About a Boy - Un ragazzo, Notting Hill, Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Nine Months - Imprevisti d'amore e Quattro matrimoni e un funerale. Hugh Grant e Colin Fhirt hanno già recitato assieme sul set de Il diario di Bridget Jones. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LOVE ACTUALLY - L'AMORE DAVVERO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Love Actually è suddivisa in episodi e storie differenti con dieci protagonisti alle prese con amori e sentimenti durante il periodo più romantico dell'anno, il Natale. Billy Mack è un noto musicista rock il cui brano lanciato in concomitanza con le feste natalizie scala rapidamente le classifiche musicali britanniche. Mark è invece amico di vecchia data di Peter e Juliet, una coppia di novelli sposi felici e spensierati. Dopo aver visionato un video realizzato da Mark, Juliet capisce che quest'ultimo è follemente innamorato di lei. I due si scambieranno un tenero bacio ma Juliet tornerà da Peter. Jamie, amico di Peter e Juliet, scopre la sua fidanzata a letto con suo fratello e nel tentativo di arginare il suo dolore, si getta a capofitta nella scrittura di un romanzo. Poco dopo ritroverà l'amore grazie ad Aurora, una splendida ragazza portoghese. Un altro personaggio chiave della trama è David, che ha da poco perso la sua compagna a causa di un brutto male incurabile. A rendere la situazione più complessa c'è poi la presenza di Sam, il figliastro undicenne di David che sta vivendo un momento di profonda crisi emotiva a causa della morte di sua madre

