Laura Torrisi e Luca Betti/ Vacanze alle isole Cayman per la coppia tra bikini e baci

Laura Torrisi e Luca Betti sono felici e contenti e appaiono sui social direttamente dalle loro vacanze alle isole Cayman tra bikini e baci. Sarà un 2018 diverso per la bella attrice?

L'attrice e il pilota, Laura Torrisi e Luca Betti, sono loro la coppia vip di questo inizio 2018. Simbolo della nuova vita e del fatto che un possibile nuovo inizio è ancora possibile. Dopo la fine del suo matrimonio con Leonardo Pieraccioni, l'ex gieffina e attrice ha deciso di riprendersi la sua vita e darsi una seconda possibilità iniziando proprio da un nuovo amore, quello che l'ha unita al pilota Luca Betti. All'inizio del mese di dicembre, Laura Torrisi ha dovuto dire addio al suo amato nonno e in quel periodo proprio l'ex Leonardo Pieraccioni si era riavvicinato a lei per starle vicino. In molti avevano pensato ad un possibile riavvicinamento ma poi con l'arrivo delle prime foto con Luca Betti, tutto era nuovamente cambiato. L'attrice ha dedicato questi ultimi giorni proprio alla sua vita privata insieme al pilota con il quale ha prima passato il Natale a Miami e adesso anche questi primi giorni del 2018 alle Isole Cayman.

Le foto parlano chiaro. I due sono complici e molto vicini mentre Laura Torrisi è tornata a splendere in un bikini mozzafiato e con un sorriso che sembra comunicare una ritrovata serenità. Periodo buio finito per l'attrice? Sembra proprio di sì e sfidiamo chiunque a dire il contrario vedendola in vacanza insieme al pilota. E la piccola Martina? La bambina è rimasta con il suo papà, il regista, produttore e attore Leonardo Pieraccioni che proprio su Twitter parla delle loro vacanze in pieno relax in montagna. In particolare, il toscano ha scritto: "La mia figliola mi parla negli orecchi anche quando dormo. Sembriamo Sandra e Raimondo. Ma pensandoci bene è quello che mi auguro che continui a fare anche per tutto il 2018!”. Entrami hanno obiettivi ben precisi per questo 2018, speriamo siano felici.

