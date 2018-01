Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet/ Helena Bonham Carter nel film su Rai 3 (3 gennaio)

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Una scena del film

NEL CAST HELENA BONHAM CARTER

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet è il film d'avventura che sarà proposto in pima serata su Rai 3 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Diretta e scritta da Jean-Pierre Jeunet, la pellicola può contare su un cast di attori di tutto rispetto, composto da Helena Bonham Carter, Robert Maillet, Judy Davis, Callum Keith Rennie, Julian Richings e Dominique Pinon. L'intera trama è ispirata alla storia narrata nell'opera romanzata nota come Le mappe dei miei sogni, scritta da romanziere statunitense Reif Larsen.

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET, LA TRAMA

T.S. Spivet è un ragazzino di dodici anni vispo e spiccatamente intelligente, che vive in Montana con la sua eccentrica famiglia. Egli nutre una smodata passione per tutto ciò che riguarda le materie scientifiche e la cartografia. Trascorre ore e ore a costruire invenzioni straordinarie e strampalate fino a che una mattina viene contattato dalla segreteria del Museo Smithsonian. T.S. Spivet si è aggiudicato un importantissimo premio (Il premio Baird) per aver messo a punto un sofisticato marchingegno in grado di agire sul moto perpetuo. E così il piccolo viene invitato a Washington per tenere un solenne discorso d'innanzi ai più grandi luminari dello Smithsonian, che ignorano la vera età dell'inventore. Nel frattempo il giovane si prepara per il lungo e avventuroso viaggio all'insaputa della sua famiglia.

