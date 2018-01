MEMORIE DI UNA GEISHA/ Su Tv8 il film con Zhang Ziyi (oggi, 3 gennaio 2018)

Il film Memorie di una Geisha, diretto da Rob Marshall, va in onda questa sera mercoledì 3 gennaio 2018alle 21.15 su TV8. Nel cast Zhang Ziyi e Ken Watanabe.

03 gennaio 2018 Redazione

Memorie di una Geisha su TV8

ALLA REGIA ROB MARSHALL

Memorie di una Geisha è un bel film storico con connotazioni drammatiche, prodotto nel 2005 grazie d una collaborazione congiunta nippo-americana e diretto da Rob Marshall. La pellicola che si basa su un soggetto di Arthur Golden è stato distribuito in Italia dalla Eagle Pictures. Ottimo il cast, composto tutto di attori orientali, tra di essi spicca Zhang Ziyi che interpreta il ruolo di Sayuri, e di Ken Watanabe a cui invece il regista affido il ruolo del direttore generale. Il film, che nelle sale ebbe un’ottima accoglienza, andrà nuovamente in onda il prossimo 3 gennaio alle 21.15 su TV8.

MEMORIE DI UNA GEISHA, LA TRAMA DEL FILM

La trama ruota attorno alla vita di Chiyo Sakamoto una piccola bambina giapponese che vive in un villaggio di pescatori. Alla morte della madre il padre si vede costretto a vendere Chiyo e la sorella, entrambe finiscono nel mondo della prostituzione, con Chiyo che viene affidata a una tenutaria di una casa per geishe. La bimba si ritrova presto in una crudele situazione, tartassata dalle frequentatrici della casa è sottoposta a una disciplina ferrea, con gli unici attimi di tranquillità divisi con la sorella della tenutaria. Nella casa vive anche la crudele Hatsumomo, che sfruttando la debolezza della bimba la induce a commettere un reato per danneggiare una geisha concorrente, il piano di Hatsumomo è che la bimba rovini il kimono di Mameha, in cambio Chiyo avrà l’indirizzo della casa di appuntamento dove vive la sorella. La piccola cerca di fare tutto come ordinato, dopo aver incontrato la sorella viene però scoperta e cade da un tetto ferendosi gravemente. Riportata presso la scuola di Geisha la tenutaria per punirla la degrada da "studentessa" a serva. La vita per la piccina cambia completamente però quando casualmente incontra un affascinante uomo, il "direttore generale". L’uomo che si accompagnava da due geishe viene colpito dai modi gentili della piccina e gli regala del denaro, racchiuso in un prezioso fazzoletto. La bimba dona il denaro al tempio ma conserva il fazzoletto, con la speranza che possa un giorno rincontrare il "direttore". Il sogno inizia a prendere forma quando qualche anno dopo a Chiyo viene assegnato il ruolo di "assistente geisha", la sua tenutaria gli assegna però il ruolo di intrattenere il segretario dell’amato "direttore generale", cosa che da una parte fa ingelosire l’ormai esperta intrattenitrice, dall’altro le permette di stare vicino all’uomo che aveva idealizzato da bambina. Gli anni passano e l’amore che la ragazza ha per il suo benefattore conosce alterne fortune, alla fine però sarà lo stesso direttore generale a dichiararsi riconoscendo che era stato lui grazie alla potenza dei soldi che aveva chiesto alla tenutaria di instradare Chiyo sulla strada giusta, per coronare il suo sogno di diventare a tutti gli effetti una geisha.





