Mary Falconieri e Giovanni Angiolini / Grande Fratello: lui la tradiva? Ecco perché si sono lasciati

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini, ex concorrenti del Grande Fratello 15, si sarebbero lasciati a causa di una presunta relazione parallela di lui con un'altra donna.

03 gennaio 2018 Fabio Morasca

Mary e Giovanni si sarebbero lasciati per un tradimento (Web)

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono recentemente lasciati. La notizia della fine della loro lunga storia d'amore è stata ufficializzata verso i primi del dicembre scorso. La storia d'amore tra la studentessa e il medico ortopedico, iniziata durante la quindicesima edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, è iniziata proprio all'interno della casa più spiata d'Italia e andava avanti dal 2015. I fans della coppia hanno ricevuto la doccia fredda della notizia della fine della loro storia d'amore e praticamente tutti loro si sono sempre chiesti i motivi per i quali la loro relazione è giunta al termine. Mary Falconieri non è mai voluto entrare nel dettaglio della questione nonostante le richieste e le domande pressanti dei suoi fans che, in qualche occasione, l'hanno anche infastidita. Secondo una notizia pubblicata da Il Vicolo delle News, alla base della rottura, potrebbe esserci stato un tradimento.

IL COMMENTO DI MARY SU INSTAGRAM

Il sito Vicolo delle News, infatti, ha riportato una lunga serie di commenti pubblicati su Instagram nei quali anche la stessa Mary Falconieri è intervenuta. Il sospetto è che Giovanni Angiolini avesse una relazione parallela a Roma, città dove si recava per partecipare al programma televisivo I Fatti Vostri con una rubrica curata da lui. Questo è stato il commento pubblicato da Mary con il quale ha fatto intendere che la presunta storia parallela di Giovanni andasse avanti da molto tempo: "E' da maggio che sta con quella". E' ovvio che sul profilo Instagram di Mary, molti utenti hanno subissato Giovanni Angiolini di insulti e commenti poco carini nei suoi riguardi, giusto per usare un eufemismo. Mary, invece, ha ricevuto soltanto complimenti per come ha gestito la difficile situazione.

