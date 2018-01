NEK, UNICI IN TOUR/ #NekinArena: video, da "Laura non c'è" oltre 25 anni di successi

Nek all'Arena di Verona: due ore di grande spettacolo con il quale il cantante ha festeggiato oltre vent'anni di grandi successi. Ospite della serata J-Ax.

03 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Nek, il concerto all'Arena di Verona

Canzoni, spettacolo e tanto divertimento per la serata musicale che Italia Uno ha dedicato a Nek in Arena, un appuntamento ricco di emozione che ha visto sul palco anche uno dei protagonisti più amati della musica italiana: J-Ax. Il rapper, che si è esibito assieme al protagonista sulle note del brano dal titolo “Freud”, si è ritrovato successivamente al centro di un divertente siparietto con il quale ha chiesto la mano di Nek, copiando la proposta di matrimonio che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni poche settimane prima. Tra le fasi più interessanti della serata, ricordiamo il live dedicato al successo del 2003 "Almeno stavolta", una canzone del vecchio repertorio con il quale Nek, coinvolgendo anche i numerosissimi presenti, ha dato vita a uno dei momenti più divertenti del concerto. E poi il celebre brano dal titolo "E da qui", una canzone che il pubblico in Arena ha accompagnato con una maestosa coreografia di luci che Nek ha definito come "un mare di luci accese, un mare di speranze". A questo link è possibile rivedere lo spettacolo luminoso realizzato dai presenti.

I MOMENTI TOP DELLA SERATA

Nek ha festeggiato i suoi “primi” 25 anni di carriera nella straordinaria cornice offerta dall’Arena di Verona, con la tappa sold out del suo tour Unici. L’evento live, in onda ieri sera su Italia Uno, ha visto l’artista esibirsi con brani vecchi e nuovi, circondato dall'affetto dei suoi fan e dal sound della sua inseparabile band. Fra i momenti più intensi della serata, ricordiamo l’esibizione sulle note del celebre brano dal titolo "Sei solo tu", un successo del 2002 (contenuto nell’album "Le cose da difendere") che il cantante ha realizzato in duetto con un’altra grande artista della musica italiana: Laura Pausini. Se vi siete persi il concerto live, potete visualizzare questa parte dello spettacolo direttamente sui social, cliccando al seguente link. Momenti pieni di emozioni anche sulle note di “Differente”, una canzone molto amata che il cantante ha scelto di intonare, per la prima volta nella sua carriera, esibendosi al pianoforte nella magica atmosfera offerta dall’Arena di Verona.

