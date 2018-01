NICOLA PANICO DI NUOVO FIDANZATO? / Foto, ecco la probabile sostituta di Sara Affi Fella (Temptation Island)

Nicola Panico ha dimenticato Sara Affi Fella e ha una nuova fiamma? Una recente foto pubblicata dal lui sul profilo Instagram fa crescere il sospetto...

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Nicola Panico e Sara Affi Fella

Nicola Panico è di nuovo innamorato dopo la rottura con Sara Affi Fella? Nelle ultime settimane, la coppia balzata alle cronache grazie alla sua partecipazione a Temptation Island è stata spesso oggetto di discussione e polemiche. A pochi giorni dalla rottura definitiva, infatti, la modella ha deciso di accettare il ruolo di tronista di Uomini e donne, mettendosi subito alla ricerca di un nuovo fidanzato. Sorpreso per quanto accaduto, Nicola Panico ha preferito evitare di fomentare le polemiche nei confronti della sua ex, preferendo prendere in mano le redini della sua vita. A distanza di qualche tempo, infatti, una talpa del Vicolo delle News ha mostrato un suo scatto in compagnia di una misteriosa morettina, ovvero la compaesana e nuova fiamma di Nicola. Quest'ultimo si era espresso a tal proposito, precisando su una Instagram Story come per lui sia giunto il momento di andare avanti. Lo avrà fatto davvero?

Nicola Panico è di nuovo fidanzato?

Le voci di una possibile nuovo amore di Nicola Panico si sono fatte molto insistenti negli ultimi giorni, ma a quanto pare non è servito indagare a lungo. Qualche ora fa, infatti, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella ha pubblicato su Instagram uno scatto in compagnia di una misteriosa brunetta (clicca qui per vederlo). Sebbene lo abbia prontamente rimosso a distanza di qualche ora, esso non è certo passato inosservato a molte sue fan, ben felici di vederlo al fianco di un'altra donna dopo la sua tumultuosa rottura con la tronista di Uomini e donne. Sarà la volta buona anche per lui? Le sue recenti dichiarazioni sembrano aprire la strada ad un nuovo amore: "Aldilà se questa notizia sia vera o falsa, credo che una persona abbia tutto il diritto di rifarsi una vita dopo due lunghissimi mesi!!! Di errori ne ho fatti tanti, ma mai come questo periodo della mia vita mi sento così a posto con la mia coscienza che poi è l'unica cosa di cui una persona dovrebbe tenere conto".

