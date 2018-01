Nek e Patrizia Vacondio/ Dal tradimento alle vacanze insieme: amore e gonfie vele per gli acrobati romantici

Nek e Patrizia Vacondio in vacanza in montagna tra abbracci e baci: l'ombra del tradimento è ormai lontana e i loro sorrisi lo dimostrano, amore e gonfie vele per gli acrobati romantici?

03 gennaio 2018 Hedda Hopper

Una coppia di altri tempi quella formata da Nek (all'anagrafe Filippo Neviani) e la sua adorata Patrizia Vacondio. Una storia d'amore di provincia fatta da due ragazzi che abitano nella stessa città e che si conoscono perdendo la testa uno per l'altro. In mezzo i successi di Nek, i suoi tour ma anche la voglia di stare lontana dai riflettori di quella ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie. Una favola vera e propria che come tutte le favole non ha dovuto affrontare solo i momenti positivi, come la nascita della loro piccola Beatrice, nata nel 2012, ma anche con quelli negativi. Ebbene, anche il ragazzo dalla faccia pulita, quello della porta accanto, si è lasciato trascinare dai momenti e dalle tentazioni arrivando a tradire, più volte, l'amata moglie, quella ragazza sempre pronta ad accoglierlo al suo ritorno, anche quando lui prende il coraggio a due mani e rivela i suoi ripetuti tradimenti.

I TRADIMENTI E LA RINASCITA

Se ci sono stati momenti di crisi e di scontro questo non lo sappiamo perché, nonostante tutto, Patrizia ha sempre deciso di rimanere lontana dalla luce dei riflettori, dalle riviste di gossip e anche dai potenti social su cui adesso i vip lavano i loro panni sporchi. Anche di questo deve dire grazie Nek, non solo è stato perdonato dalla moglie e ha ancora la sua amata famiglia ma ha evitato la gogna mediatica che si sarebbe meritato, forse. La favola continua e Nek rinasce con la sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo proprio con la canzone dedicata alla forte moglie, Fatti Avanti amore, che ha avuto il suo boom nel 2015. Nek vive la sua nuova giovinezza arrivata proprio dopo il perdono della moglie pronta a voltare pagina insieme all'amore della vita e il padre di sua figlia.

UNA FAVOLA ROMANTICA

Nek e Patrizia Vacondio sono i protagonisti di una favola moderna ma fatta di valori di altri tempi quando le donne erano pronte a tenere unita la famiglia nonostante tutto ed erano pronte a perdonare un pentimento sincero. Nessuna paura del giudizio degli altri e dei social ma solo la voglia di rimettere insieme i pezzi pensando alla propria felicità, e adesso? Nei mesi scorsi i due sono volati a Parigi insieme alla loro bambina e oggi ripetono l'esperienza sulla neve, come Acrobati Romantici come la stessa Patrizia scrive su Instagram postando alcuni scatti di questa vacanza di inizio di anno. Nek tornerà presto a lavoro dopo il successo ottenuto anche ieri sera con il concerto evento dell'Arena di Verona finalmente in onda in tv. Proprio durante lo speciale concerto che lo ha visto la prima volta come protagonista, la moglie ci ha messo lo zampino spingendo lui e J-Ax verso il siparietto della proposta di matrimonio. Una grande donna, non c'è che dire.

