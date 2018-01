OPERATION CHRISTMAS/ Tricia Helfer e Marc Blucas nel film su Canale 5 (3 gennaio)

Oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, il film commedia Operation Christmas sarà protagonista del pomeriggio di Canale 5. La pellicola è stata diretta da David Weaver

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Il film Operation Christmas

NEL CAST TRICIA HELFER

Oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, il film commedia Operation Christmas sarà protagonista del pomeriggio di Canale 5. La pellicola del 2016, che andrà in onda a partire dalle 16:30, è stata diretta da David Weaver, regista canadese noto per aver curata la regia di Fury, Century Hotel, Toronto Stories e Fairfield Road. Nel cast di Operation Christmas troviamo Tricia Helfer e Marc Blucas. La prima è un'interprete canadese resa noto dal personaggio di Numero Sei nella fortunata serie tv Battlestar Galattica. Attualmente è impegnata nelle riprese della serie Lucifer in cui interpreta il personaggio di Charlotte Richards. Marc Blucas, invece, è un attore statunitense noto per aver preso parte alla serie tv Buffy L'ammazza vampiri per ben 32 episodi. È poi apparso in Killer Women e Underground. Nel 2017 è entrato a far parte del cast di Brawl in Cell Block 99, film diretto da S. Craig Zahler.

OPERATION CHRISTMAS, LA TRAMA

La trama di Operation Christmas vede protagonista Olivia Young Roberts e Scott McGuain. Lei è una giovane mamma single, mentre lui è un soldato dell'esercito americano. Tra i due nasce una tenera e profonda storia d'amore, ma improvvisamente Scott è costretto a partire per una missione molto pericolosa. Olivia soffre molto per l'assenza di Scott ma si fa forza e cerca di resistere. Le notizie dal fronte tardano ad arrivare e Olivia non ha più notizia del suo amato per diversi mesi, fino a quando a distanza di un anno esatto dalla sua partenza, Scott riesce finalmente a tornare a casa per il periodo natalizio. Dopo essersi finalmente ritrovati, Olivia e Scott decidono di mettere in un atto uno straordinario progetto per portare un po’ di serenità e sincero aiuto a tutte le famiglie dei militari che si trovano in missione all'estero.

© Riproduzione Riservata.