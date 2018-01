PAOLO FOX/ Oroscopo 2018, oggi 3 gennaio : Luna importante per lo Scorpione

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 3 GENNAIO 2018

Ora è il momento di andare ad analizzare più da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo facciamo scomponendolo segno per segno, cercando di capire le cose più nel dettaglio. Partiamo dai segni zodiacali di Toro e Pesci. Il Toro vive la giornata di mercoledì che sarà faticosa però per il fine settimana ci sarà un miglioramento. Si è leggermente in apprensione per quanto riguarda l'aspetto monetario. Forse perché chi ha una necessità economica per la famiglia o per i figli, oppure perché sono state fatte delle spese impreviste. In amore gennaio sarà un mese particolare che potrebbe rivelare anche delle situazioni molto interessanti. I Pesci deve cercare di risparmiare qualcosa per ciò che riguarda le energie fisiche e mentali. E' il momento di mettersi in gioco, però bisogna anche conservare un pò se stessi. E' il caso di programmare il futuro, anche se è una cosa che non si ama fare.

GRANDE FUTURO PER IL CANCRO, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e passiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi. In netto recupero è il segno dell'Ariete che ha iniziato l'anno con qualche difficoltà di troppo. Ora però è arrivato il momento di prendersi delle rivincite e soprattutto di fare delle scelte molto importanti in cui sarà però importante pensare e agire poi con cautela. Scende il Toro che vivrà una giornata faticosa, in attesa poi di quello che sarà un weekend più che positivo. I Gemelli invece cercano l'amore vero, hanno bisogno di conferme e di equilibrio in questo periodo. Non bisogna assolutamente affrettare le scelte perché si rischia di compromettere quanto di buono fatto fino a questo momento. Grande futuro per il Cancro che si proietta verso altri giornate importanti anche se costeranno non poco sacrificio. Questo però sarà fatto con grande volontà e la giusta determinazione.

LUNA POSITIVA PER LO SCORPIONE, TOP E FLOP

Partiamo dall'analisi dei top e flop per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, di Paolo Fox. Il noto astrologo come ogni giorno ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la trasmissione Latte e Stelle. La Luna in opposizione frena l'ascesa dell'Acquario che in questo momento vive un momento di angoscia. L'agitazione però non deve complicare il resto delle cose dove bisogna rimanere positivi e soprattutto concentrati. Tutto l'opposto accade invece per lo Scorpione che vede una giornata molto importante con dei piccoli ritardi che saranno superati con grande positività. Stesso discorso si può fare per il Leone che in questo momento vivono una serie di situazioni positive. Non si è comunque molto tranquilli, perché si devono dimenticare i momenti difficili vissuti nel recente passato. Ci sono delle ferite che guariranno solo con il tempo, quindi sarà importante prendersi lo spazio che serve per fare le giuste riflessioni.

