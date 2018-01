PAOLO FOX / Video polemica con I Fatti Vostri per gli ascolti dello speciale Oroscopo 2018

Paolo Fox, astrologo de I Fatti Vostri, ha lanciato una piccola polemica durante la puntata odierna del programma, riguardante gli ascolti dello speciale Oroscopo.

03 gennaio 2018 Fabio Morasca

Paolo Fox in polemica con I Fatti Vostri (Web)

Paolo Fox è entrato in polemica con alcuni dirigenti Rai durante la puntata odierna de I Fatti Vostri, il programma di Michele Guardì, in onda su Rai 2, condotto da Giancarlo Magalli, Laura Forgia e Giò Di Tonno. Come ricordiamo, lunedì 1° gennaio 2018, è andata in onda la prima puntata dell'anno de I Fatti Vostri, dedicata, in gran parte, al tradizionale appuntamento con lo speciale Oroscopo di Paolo Fox dedicato all'anno nuovo, con le previsioni e i grafici riguardanti Amore, Lavoro e Fortuna, dedicati ad ogni singolo segno zodiacale. L'astrologo de I Fatti Vostri ha lanciato una piccola polemica perché qualcuno interno alla Rai, stando alle sue dichiarazioni, non lo avrebbe informato dei risultati d'ascolto positivi della puntata del 1° gennaio. Queste sono state le parole di Paolo Fox: "Buongiorno a tutti! Vi posso dire grazie? A me non l’hanno detto, ma io lo dico a voi. Grazie grazie per gli ascolti del 1°!".

PAOLO FOX: LE POLEMICHE DEL PASSATO

Come riporta il sito di Davide Maggio, la seconda parte della puntata di lunedì scorso de I Fatti Vostri, dedicata appunto allo speciale Oroscopo 2018, ha segnato un'impennata per quanto riguarda sia la media spettatori che lo share. Nessuno, però, avrebbe informato Paolo Fox di questo successo o, perlomeno, l'astrologo è stato informato ma con notevole ritardo. Non è la prima volta che Paolo Fox è protagonista di piccole polemiche all'interno dello studio de I Fatti Vostri. Nel 2016, ad esempio, durante una puntata di gennaio, Fox se la prese con i suoi colleghi, all'epoca Giancarlo Magalli, Adriana Volpe, Marcello Cirillo e Demo Morselli, per il chiacchiericcio durante il suo spazio dedicato all'oroscopo. Anche in quel caso, Fox si vantò dei suoi ascolti. Qualche settimana dopo, Paolo Fox rimproverò i suoi colleghi per lo stesso motivo, invocando ironicamente l'intervento di Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset.

Paolo Fox: "A me non l'hanno detto ma io vi dico grazie per gli ascolti dell'Oroscopo 2018"#ifattivostri



??Pillola #VeryNormalTRASH?? pic.twitter.com/OfCBvCaIqB — L??LLER?? (@SeeLallero) January 3, 2018

