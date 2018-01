SNITCH-L'INFILTRATO/ Su Rai Movie il film con Dwayne Johnson (oggi, 3 gennaio 2018)

Snitch - L'Infiltrato, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e Barry Pepper, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Snitch - L'infiltrato, il film in onda Rai Movie oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21,00. Thriller e action ad alto impatto emotivo con il lungometraggio britannico del 2013 che è stato co-prodotto da diverse case cinematografiche sulle quali spicca la presenza di Exclusive Media Group. La pellicola, è un thriller poliziesco portato più all'azione che alla trama investigativa. La regia del film (ispirato ad un avvenimento realmente accaduto) è stata affidata dalla produzione al quasi sconosciuto regista Ric Roman Waugh, al suo attivo poche pellicole tra le quali ricordare alcuni blockbuster di genere come 'Felon - Il Colpevole' o 'La Fratellanza', da poco nelle sale, nel cui cast compare quel Nikolaj Coster-Waldau conosciuto per film come 'Oblivion' e 'Tutte Contro Lui', ma soprattutto reso celebre nel ruolo di Jaime Lannister nella saga fantasy 'Il Trono Di Spade'. Nel cast diretto da Ric Roman Waugh, spicca l'attore (di questa pellicola anche tra i produttori) Dwayne Johnson, meglio conosciuto sul ring del mondo del wrestling come Dwayne "The Rock" Johnson, un attore giunto al cinema proprio dai ring della lotta professionistica wrestling. Il cinema lo ricorderà sempre, nel bene o nel male, per la saga di grande successo 'Fast And Furious', saga blockbuster nel pieno del mainstream cinematografico, comunque di grande successo al botteghino, forse l'unico vero interesse dei produttori. Assieme a Dwayne Johnson l'attore Barry Pepper, un altro livello per il cinema avendo recitato in ottimi film come 'Salvate Il Soldato Ryan', 'Maze Runner - La Fuga', 'Maze Runner - La Rivelazione', 'La 25esima Ora', un attore votato all'azione, ma anche alla qualità interpretativa. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SNITCH - L'INFILTRATO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film è veramente ispirato ad un episodio di cronaca realmente accaduto, la storia di un uomo (in questo film compare con lo pseudonimo John Matthews) il quale vede la sua vita sgretolarsi di fronte all'arresto del suo giovane figlio per motivi inerenti al traffico di dorga. John Matthews (Dwayne Johnson) è un uomo d'affari di successo il quale, proprio in seguito al triste accadimento dell'arresto del figlio, perdendo molta credibilità nel mondo degli affari dove regnava sereno, dovrà rimettersi per forza in gioco, ricercando soprattutto la credibilità del suo nome, di quella del figlio e della famiglia intera. Ha solo un'opzione, infiltrarsi nella DEA e concedere una chance di credibilità al figlio innocente ma solo fino a prova contraria. Matthews sa che dieci anni di carcere per un adolescente negli States sono l'inzio del declino e la sua forza di padre lo porterà ad affrontare pericoli e traffici illegali, coperto dalla DEA, ma fino ad un certo punto, sarà la sua voglia di vendetta il vero motore che coronerà con il successo della sua voglia di riscatto.

