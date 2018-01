STEFANO DE MARTINO E GILDA AMBROSIO / La coppia trascorre le vacanze in montagna: è l'ora delle presentazioni?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio trascorrono le vacanze in montagna insieme al piccolo Santiago e ad alcuni amici. Tra loro c'è anche Adelaide, la sorella del ballerino.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano a frequentarsi: se anche qualche fan del ballerino napoletano avesse dei dubbi, essi sono stati definitivamente cancellati dalle ultime immagini pubblicate dalla coppia su Instagram, che confermano come entrambi stiano trascorrendo le vacanze nella stessa località della Svizzera. L'inviato de L'Isola dei famosi e la fashion blogger si trovano, infatti, a St. Moritz e insieme a loro ci sono alcuni amici ma anche degli ospiti molto importanti. Il primo di essi è il piccolo Santiago che, dopo avere trascorso in Natale insieme alla famiglia di Belen Rodriguez, è andato con papà in montagna. Ma con il bambino che anche la zia, ovvero Adelaide, la sorella di Stefano, a dimostrazione di come la relazione tra lui e Gilda non sia più un mistero all'interno della famiglia De Martino. Con Adelaide a far parte del gruppo, la Ambrosio sembra essere stata accolta nel migliore dei modi anche dai parenti del suo attuale fidanzato: il prossimo passo saranno anche le presentazioni ufficiali ai genitori?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio in vacanza insieme

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno trascorrendo una romantica vacanza in montagna, documentata dalle numerose foto che entrambi hanno pubblicato su Instagram nelle ultime ore (clicca qui per vederle). Va precisato che la coppia non si fa vedere insieme, a conferma del desiderio di privacy che ha sempre evidenziato fin dall'inizio della loro storia. Il ballerino di Amici e la fashion blogger hanno cominciato a frequentarsi assiduamente dopo alcune settimane trascorse ad Ibiza in compagnia di alcuni amici. Da allora sono diventati inseparabili, almeno fino a quanto si sono diffuse alcune voci di crisi, dovute ad un possibile avvicinamento del napoletano all'ex moglie Belen Rodriguez. Si trattava, a quanto pare, di rumors inesatti: il rapporto tra i due napoletano sembra proseguire nel migliore dei modi, tanto che Stefano ha deciso che è giunto il momento di passare alle presentazioni ufficiali...

