Selvaggia Roma/ Francesco Chiofalo:"smettila di stalkerizzarmi che ti denuncio"

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo, nuovo scontro social tra i due ex fidanzati! Volano pesanti accuse: "Lui è una brutta persona" e il ragazzo risponde a tono...

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo

SELVAGGIA E LUCA CONTRO FRANCESCO: "UN ATTORE DA OSCAR!"

Continua la guerra tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. I due ex, che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione di Temptation Island, hanno aperto nelle ultime ore una nuova parentesi fatta di accuse reciproche anche molto forti ed importanti. Il tutto parte da alcune risposte date da Selvaggia sui social ad alcuni follower, dove torna ad attaccare il suo ex: "Francesco è stato falso nel mentre era con me. Tranquilli, l'importante è che lo so io e non voi. Per me può solo che morire nel passato quella brutta persona. Perché è veramente brutta...Infatti per me la ruota è girata benissimo, per lui non credo proprio. Le persone cattive pagano poi. E infatti sta pagando". Parole che Selvaggia preferisce non contestualizzare ma che trovano poche ore dopo la risposta di Francesco.

FRANCESCO CHIOFALO: "È INNAMORATA DI ME, MA STA CON LUI PER I SOLDI"

Attraverso una serie di storie su Instagram, Chiofalo si scatena contro la sua ex: "Ma perché lei parla di me? Non è fidanzata con quel carciofo che si compra i follower? Le ha pure comprato un Rolex falso. Forse le manco? - sbotta Francesco, che continua - Selvaggia contatta le ragazze con cui esco e le parla male di me. La verità è che lei è innamorata di me ma sta con lui per i soldi, lui è miliardario. Lei una sfruttatrice arraffa soldi lui un plagiato succube. Lui avrà il conto in banca meglio del mio, ma quanto cavolo è brutto? Ammazza è brutto come la mer*a. Il bello è che si crede bello. Cara Selvaggia smettila di stalkerizzarmi che ti denuncio". Di fronte a questi attacchi, sia Selvaggia che il suo fidanzato, Luca Muccichini, decidono di mettere un punto a questa vicenda e mettere tutti i loro punti sulle "i". In una diretta sul profilo del ragazzo, Selvaggia è un fiume in piena e svela di essere stata tradita molte volte e anche quando a ottobre erano ancora insieme e lei era a casa di Francesco. "Io credo che deve davvero fare l'attore, vinceresti l'oscar - dichiara in conclusione Selvaggia - Ci sono cascata anche io con tutte le scarpe". Chiofalo risponderà?

