Spy Kids All the time in the world in 4D/ Jessica Alba in Spy Kids 4 - È tempo di eroi su Italia 1 (3 gennaio)

Oggi, 3 gennaio 2018, su Italia 1 verrà trasmesso il film del 2011 “Spy Kids: All the time in the world in 4D”, conosciuto anche come “Spy Kids 4 - È tempo di eroi” con Jessica Alba

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Una scena del film

NEL CAST JESSICA ALBA

Oggi, 3 gennaio 2018, alle 15:00 su Italia 1 verrà trasmesso il film del 2011 “Spy Kids: All the time in the world in 4D”, conosciuto anche come “Spy Kids 4 - È tempo di eroi”, diretto da Robert Rodriguez, che ha curato anche montaggio, fotografia, sceneggiature e musiche. Protagonista del film la bellissima Jessica Alba, già con ruoli importanti in film come “I fantastici 4” e “Tutte pazze per Charlie”. Il film è il quarto della serie “Spy Kids” iniziata nel 2001, ma dopo 10 anni dall'uscita del primo, il successo di pubblico è stato abbastanza modesto, trovando una critica molto pungente. Film prettamente per bambini, dotato di una comicità modesta e di una trama davvero semplice.

SPY KIDS 4 - È TEMPO DI EROI, LA TRAMA

Jessica Alba interpreta il ruolo di Marissa Cortez Wilson, un'ex spia dell'OSS che si è ritirata a vita privata dopo essersi sposata e aver avuto figli. Ma come in ogni storia che si rispetti, il canto del cigno di un eroe non può essere così anonimo, e allora alle porte del mondo si presenta un Timekeeper, che ha il potere di stoppare il tempo e, attraverso questo pretesto, minaccia di distruggere la Terra. A questo punto Marissa non può esimersi dal tornare in pista, e ingaggia una squadra formata da tre ragazzini, tra cui spiccano anche i figliastri Rebecca e Cecil, che dapprima provavano solo disprezzo per la matrigna, ma quando scoprono che questa era una spia dell'OSS entrano in competizione per dimostrare la loro bravura. Tra mille disavventure, di quelle che possono capitare solo quando insieme ci sono dei familiari molto competitivi, alla fine la squadra di spie riuscirà, un'altra volta, a salvare il mondo, uscendo da questa faccenda molto più unita di come aveva iniziato. Ovviamente, in tutto questo, il marito di Marissa si accorgerà di quanto successo a cose fatte.

