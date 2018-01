UN POSTO AL SOLE / Rossella indaga sulla salute di Diego (Anticipazioni 3 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 3 gennaio 2018: Rossella è convinta che Diego abbia dei problemi di salute e indaga su di lui. Marina riceve una sorpresa...

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Il ritorno di Diego a Napoli ha rappresentato una ventata d'aria fresca tra i telespettatori di Un posto al sole, decisamente annoiati sugli ultimi sviluppi delle trame. Ma il figlio di Raffaele potrebbe portare con sé un segreto, che non tarderà ad essere scoperto. La prima a rendersi conto di come il vicino di casa possa avere dei problemi di salute sarà Rossella. In occasione della festicciola organizzata da Raffaele al Vulcano in occasione della finale di Chef Parade la figlia di Silvia sarà insospettita da alcuni gesti di Diego che le faranno pensare ad un'amara possibilità: il ragazzo è forse vittima di gravi problemi cardiaci? Mentre indagherà sulla questione, l'aspirante dottoressa non potrà fare a meno di avere conferma sul cambiamento di Patrizio, diventato ormai una persona ben diversa da quella di cui lei si era innamorata. Con questi presupposti un ritorno di fiamma tra loro è ancora possibile?

Un posto al sole: tra Marina e Roberto ritorna il sereno

Tutto è possibile tra Marina e Roberto, la coppia che nel corso degli ultimi anni sono riusciti a sorprendere costantemente i telespettatori di Un posto al sole tra ritorno di fiamma, menzogne e un costante tira e molla. Dopo averli visti litigare per mesi, i due ex coniugi avranno questa sera un confronto sincero nel quale parleranno della fine della loro storia. A distanza di qualche ora, la Giordano apprenderà un'importante novità dal punto di vista professionale: sarà lei ad assumere la posizione di Amministratore Delegato dei Cantieri in sostituzione di Filippo? In attesa di scoprire se tra Marina e Roberto possa esserci un ricongiungimento anche dal punto di vista affettivo, non perdiamo di vista un'altra questione lasciata in sospeso. Vittorio continuerà a mostrare il suo rancore nei confronti di Anita, non rinunciando a pubbliche invettive nei suoi confronti. Per questo motivo, Ugo metterà in guardia Niko, ricordandogli che il giovane Del Bue rischia una denuncia per diffamazione.

© Riproduzione Riservata.