UNA FANTASTICA E INCREDIBILE GIORNATA DA DIMENTICARE/ Su Rai 2 il film con Jennifer Garner (oggi, 3 gennaio)

Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Garner e Steve Carell. La trama del film nel dettaglio.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai 2

NEL CAST JENNIFER GARNER

Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 22:55. Una pellicola diretta da Miguel Arteta uscita nelle sale cinematografiche nell'ottobre del 2014. Tratto dal romanzo omonimo di Judith Viorst, il film, di cui il titolo originale è "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day", è di genere commedia family ed ha come protagonisti Jennifer Garner, che ha recitato in diversi film celebri fra i quali ricordiamo Pearl Harbor, Daredevil e Dallas Buyers Club e Steve Carell, che ha avuto ruoli in film come Una settimana da Dio, Molto incinta, 40 anni vergine e Little Miss Sunshine. Oltre ai protagonisti, nel cast ci sono anche Ed Oxenbould, Bella Thorne, Dylan Minnette e Megan Mullally. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UNA FANTASTICA E INCREDIBILE GIORNATA DA DIMENTICARE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un ragazzino di 11 anni, Alexander, vive con la sua famiglia composta dai genitori, Kelly e Ben ed i suoi 3 fratelli Emily, Anthony ed il più piccolo della famiglia, Trevor. A scuola, Alexander, è costretto a subire continuamente soprusi dai suoi coetanei e sembra che il mondo gli stia letteralmente crollando addosso. Un giorno, che sembra apparentemente cominciare come un giorno qualunque, trascorre la più orribile giornata della sua giovane vita, nella quale gli accadono inconvenienti e disastri uno dopo l'altro. Quando racconta alla sua famiglia cosa gli è accaduto, questa, da sempre molto fiduciosa ed ottimista nei confronti della vita, non bada molto alle parole del ragazzino il quale non riscontra in loro il tanto sperato sostegno e si sente demoralizzato, trascurato e poco considerato. I familiari, infatti, non credono alla sfortuna che ha colpito il ragazzino, il quale inizia a domandarsi se le cose negative capitino soltanto a lui, fino a quando non arriva il giorno del suo dodicesimo compleanno. Durante la sua festa, infatti, mentre spegne le candeline Alexander esprime un desiderio, anche la sua famiglia deve essere perseguitata dalla sfortuna. Il desiderio di Alexander si avvererà e ben presto egli si renderà conto che il giorno dopo anche sua sorella, suo fratello ed i suoi genitori stanno attraversando la loro catastrofica giornata, alle prese con un disastro dopo l'altro.

