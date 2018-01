UNA NOTTE AL MUSEO 2/ Ben Stiller e Owen Wilson nel film su Rai 2 (3 gennaio)

Oggi, 3 gennaio 2018, su Rai Due in prima serata verrà trasmesso il film comico del 2009 dal titolo Una notte al museo 2, sequel di Una notte al museo. Protagonista ancora Ben Stiller

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Una notte al museo 2

NEL CAST BEN STILLER E OWEN WILSON

Oggi, 3 gennaio 2018, su Rai Due in prima serata verrà trasmesso il film comico del 2009 dal titolo Una notte al museo 2, sequel di Una notte al museo. Con la regia di Shawn Levy, la pellicola vanta un cast d'eccezione con grandi star del cinema hollywoodiano come Ben Stiller (protagonista dell'intera saga cinematografica di Una notte al museo), Owen Wilson, Robin Williams e Hank Azaria. Al pari del primo film della saga, anche Una notte al museo 2 ha riscosso un grande successo, tanto da spingere la produzione a realizzare un terzo e ultimo capitolo, distribuito nei cinema di tutto il mondo nel 2014 con il titolo di Una notte al museo - Il segreto del faraone.

UNA NOTTE AL MUSEO 2, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è nuovamente Larry Dailey che, nel primo capitolo, ha vissuto una rocambolesca avventura assieme agli abitanti del Museo di storia naturale di New York. L'ex custode della struttura ha ormai lasciato il suo vecchio impiego abbracciando una nuova e sfavillante carriera nel mondo dell'imprenditoria. Le cose sembrano andare più che bene, ma Larry sente il bisogno di tornare a far visita ai suoi vecchi amici. Con sua grande sorpresa però, scopre che tutte le attrazioni del museo saranno presto sostituite da semplici ologrammi. La maggior parte dei manufatti sono già stati imballati e pronti a partire alla volta del Museo Smithsonian. Dispiaciuto dalla notizia, Larry si arrende all'idea di non rivedere mai più i suoi amici e torna alla sua vita. Pochi giorni dopo, però, viene svegliato nel cuore della notte dalla telefonata di Jededhia. Quest'ultimo lo avvisa che tutti i manufatti trasferiti allo Smithsonian hanno ripreso vita e sono stati rapiti dal perfido faraone Kahmunrah. A dire il vero è l'intero museo (uno dei più grandi al mondo) ad aver preso vita a causa del maldestro gesto della scimmietta Dexter, che ha portato con se la tavoletta di Kahmunrah. Larry sarà dunque costretto a intervenire per salvare i suoi amici.

