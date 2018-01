UNFAITHFUL - L’AMORE INFEDELE/ Diane Lane e Richard Gere nel film su Canale 5 (3 gennaio)

Unfaithful - L'amore infedele è il film thriller noir che andrà in onda oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, alle 23:20 su Canale 5. Nel cast troviamo Richard Gere e Diane Lane

03 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Unfaithful - L'amore infedele, una scena del film

NEL CAST DIANE LANE

Unfaithful - L'amore infedele è il film thriller noir che andrà in onda oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, alle 23:20 su Canale 5. Interpretato da Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinezl, Erik Per Sullivan, Chad Lowe e Dominic Chianese, la pellicola è in realtà un remake di un film del 1969 noto come Stéphane, una moglie infedele. A interpretare la protagonista femminile della storia è Diane Lane, attrice statunitense che ha ricevuto una nomination agli Oscar grazie alla sua performance attoriale proprio in questa pellicola. L'attrice è stata poi protagonista di una lunga serie di film si successo che hanno donato slancio alla sua carriera, come Gioventù violata, A Walk on the Moon - Complice la luna, L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo e Ritorno a Tamakwa.

UNFAITHFUL - L’AMORE INFEDELE, LA TRAMA

La protagonista del film è Connie Sumner, giovane donna felicemente sposata con Edward. La loro relazione sembra andare a gonfie vele, anche se resa monotona dalla routine quotidiana che sembra appiattire i loro sentimenti. Un giorno, dopo essere stata medicata da uno sconosciuto di nome Paul Martel in seguito a una brutta caduta, Connie si accorge di essere perdutamente attratta dall'uomo, ma fugge via prima che la situazione possa degenerare. Prima di salutarla Paul le regala un taccuino pieno di poesie che contiene il suo bigliettino da visita. Col passare delle settimane Paul e Connie continuano a vedersi di nascosto, instaurando una relazione sentimentale ricca di passione. Nel frattempo Edward, il marito di Connie, si accorge che qualcosa non va e decide di far seguire la moglie da un detective privato. Scoperto il tradimento l'uomo affronta Paul e in un impeto d'ira lo uccide con una sfera di vetro. Quando la polizia bussa a casa dei Sumner per indagare sulla morte di Paul, Connie nega di conoscere l'uomo ed Edward aiuta sua moglie a difendersi dalle domande insistenti degli inquirenti. Poco dopo quest'ultimo confessa alla moglie quanto accaduto nell'appartamento di Paul, riaffacciandole la colpa di aver girato le spalle alla sua famiglia, tradendo la sua fiducia.

© Riproduzione Riservata.