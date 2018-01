UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, il desiderio di Sossio Aruta per il 2018 (Trono Over)

03 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sossio Aruta

Sossio Aruta è pronto a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per continuare a cercare l’amore. Il cavaliere, infatti, non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita nonostante, sin dal suo arrivo nella trasmissione di Maria De Filippi, abbia frequentato diverse donne. Nonostante tutto, però, Sossio non si arrende e, sui social, ha pubblicato un post con cui ha espresso il suo desiderio per il 2018. Tra soldi, gioielli, auto, case e oggetti vari, Sossio svela di desiderare solo una cosa per il nuovo anno ovvero l’amore. “Se mi chiedessero cosa vorrei nel 2018 risponderei il tuo nome” – scrive il Re Leone su Instagram che poi continua – “Questo è l’amore, essere pazzi per qualcuno. Vorrei che mi incontrassi, lo desidererei in primavera, al mio compleanno, sempre. Ho bisogno della tua risata per poter sorridere, ho bisogno dei tuoi occhi per poter guardare lontano per un futuro migliore. Voglio te per appoggiare la testa sul tuo petto per addormentarmi e trovare i miei capelli tra le tue dita per quanto possa sembrare semplice è la cosa più bella del mondo”, scrive Sossio che spera davvero di poter trovare presto il vero amore. Il 2018, dunque, sarà l’anno giusto per Sossio per innamorarsi?

GEMMA E GIORGIO, NOVITA’ IN ARRIVO?

Quali sorprese ci saranno nella seconda parte della stagione del trono over di Uomini e Donne? Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati i protagonisti delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi prima della pausa natalizia. Gemma ha finalmente ammesso di essere ancora innamorata di Giorgio il quale, tuttavia, non sembra intenzionato a tornare con lei pur continuando a confortarla ogni volta che viene ferita. Cosa succederà, dunque, tra il cavaliere e la dama? Gemma continuerà a corteggiarlo sperando di poter riconquistare l’uomo che ha amato sin dalla prima uscita? Il pubblico di Uomini e Donne è sicuro che i due continueranno a spiazzare tutti e a regalerà nuove puntate di una soap opera che, ormai, dura da due anni?

