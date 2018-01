Una Vita / Cayetana viene portata in ospedale: è davvero impazzita? (Anticipazioni 3 gennaio 2018)

Anticipazioni Una Vita, puntata 3 gennaio 2018: Cayetana viene trovata davanti alla tomba di Carlota e portata in ospedale, sotto il controllo di Mauro.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La fuga di Cayetana giungerà alla svolta nella puntata di Una Vita di oggi, in onda a partire dalle ore 13:40. La telenovela spagnola prenderà infatti il posto di Beautiful fino al prossimo sabato 6 gennaio, quando la soap tornerà regolarmente a guidare il ricco palinsesto Mediaset. Abbiamo lasciato Teresa e Fabiana in cimitero, luogo in cui si è diretta Cayetana dopo la fuga in convento. Le due donne la sorprenderenno in preda ad un delirio davanti alla tomba di Carlota ma non faranno in tempo ad avvicinarsi a lei per prestarle soccorso. Mauro, che aveva seguito la sua amata (convinto che avrebbe subito trovato Cayetana) proibirà a Teresa e a Fabiana di parlare con la criminale e sarà lui a decidere le sue sorti. Considerando il suo stato mentale, opterà per il suo trasporto in ospedale, luogo nel quale verrà sedata e tranquillizzata. Ma fin da subito sarà evidente un forte cambiamento nella dark lady: non solo Cayetana sarà convinta che Teresa sia sua madre, ma continuerà a ripetere a tutti i presenti che German sta arrivando a prenderla.

Una Vita: qual è il piano di Celia?

Il dramma di Cayetana non sarà l'unica vicenda degna di nota della puntata di Una Vita di questo pomeriggio. In essa, infatti, assisteremo ad un colloquio chiarificatore tra Celia e Trini, dopo che quest'ultima verrà informata dello strano malessere dell'amica. Dopo una serie di botta e risposta, la moglie di Ramon apprenderà la verità sul tradimento di Felipe e Huertas. Celia ha assistito in prima persona al bacio tra la coppia, ma non intende sbugiardarli subito. La sua dovrà essere una vendetta lenta e definitiva, motivo per cui chiederà alla vicina di casa di non licenziare immediatamanente la sua domestica. Dovrà quindi assecondarla, fingendo che nulla sia accaduto con l'avvocato. Raggiungerà il suo obiettivo? Per Pablo e Guadalupe i problemi continueranno: madre e figlio continueranno a litigare davanti ad amici e parenti e a nulla servirà il tentativo di Leonor di trovare una via d'uscita a queste incomprensioni. Per Guadalupe infatti ci sarà solo una soluzione: lasciare Acacias 38 il prima possibile...

